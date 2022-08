¿María José Llergo en Eurovisión? La cordobesa es la opción favorita de los españoles

La cordobesa María José Llergo es la favorita del público español para representar a España en Eurovisión 2023. Así lo han demostrado las estadísticas de La Elección Interna 2023 de Eurovision-Spain.com, donde ha obtenido la máxima puntuación tanto de lectores, como del equipo de la web y la app.

María José Llergo: "Prefiero morirme de hambre que de pena"

Este sondeo popular ha celebrado su decimotercera edición para conocer los favoritos del público para asistir al festival europeo. En esta ocasión ha sido Llergo la que se ha revelado como la favorita de los eurofans para representar a España, arrasando con su canción Te espera el mar, premiada el pasado mes de febrero con un Goya.

Aunque no sería con esta con la que se podría presentar al Benidorm Fest, ya que solo son aptas canciones inéditas. Habiendo obtenido 44 puntos, 50% del total, de los lectores y un 25% de los miembros del equipo de la web y app con 12 puntos, la cordobesa se posiciona así como la favorita del público español en una hipotética participación, primero, en la segunda edición del Benidorm Fest que se celebrará los próximos martes 31 de enero, jueves 2 y sábado 4 de febrero en la ciudad alicantina, del que el año pasado fueron vencedoras en la encuesta Tanxugueiras.

Los otros puestos en el podio se los llevan Las 12 de Ana Mena con 29 puntos y Quién encendió la luz de Guitarricadelafuente, con 28. La cuarta posición queda para La Casa Azul con No hay futuro y la quinta para María Peláe con Si te vas.

Una carrera que sigue sumando éxitos

María José Llergo nació en Pozoblanco en 1994. La cantante publicó su primer tema, Niña de las dunas, en 2018, que presentó junto al guitarrista flamenco Marc López. Me miras pero no me ves, llegó en 2019, con un giro hacia la música electrónica, y que fue también compuesto de su puño y letra y coproducido por el sevillano Lost Twin.

Sanación fue su primer álbum, publicado en 2020, un EP de siete temas que refleja su proceso de curación emocional y también, un homenaje a sus orígenes. Con la canción que dio nombre a su primer trabajo, Llergo embelesó al público en el Auditori de Barcelona donde lo presentó e inició una carrera que sube como la espuma. Con este tema la cordobesa se fue abriendo puertas y dando a conocer su propuesta y estilo. Además, fue asesora de Pablo Alborán en La Voz y ha formado parte del elenco de artistas que participaron en el documental Acoustic Home, emitido en HBO Max.

Llergo ha continuado cosechando éxitos como el Premio Goya a Mejor Canción Original como autora y cantante de Te espera el mar, canción que sirve de banda sonora original de la película Mediterráneo, dirigida por Marcel Barrena sobre el Open Arms.