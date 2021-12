Ana Belén Ramos propone en un libro 44 desafíos para estimular la escritura creativa

Taller de escritura creativa en 44 desafíos es el nuevo libro de la escritora cordobesa Ana Belén Ramos, publicado por la editorial Cátedra e ilustrado por el dibujante e historietista mexicano Guido-Visión. La autora realiza una singular invitación a la escritura a través de 44 retos en cuyo planteamiento recurre a algunas de las grandes voces de la historia de la literatura, de Homero a Walt Whitman, Federico García Lorca o Jorge Luis Borges. Ramos refleja en la obra su amplia experiencia como coordinadora de talleres literarios.

"La escritura es una fuerza imparable, la escritura es una razón de ser, una postura ante la vida, una costumbre, una contestación con su propia pregunta a cuestas", afirma Ramos en la introducción de la obra, en la que asegura que, para aprender a escribir, la mejor "receta" es "escribir, escribir y escribir". Tras casi dos décadas de dedicación profesional al mundo del libro como escritora, editora, traductora y monitora de talleres de escritura creativa, la autora de Koko propone este "libro-taller (o taller-libro)" que puede resultar de utilidad tanto para quienes quieran lanzarse por libre al ejercicio de la escritura como para profesores que busquen nuevos estímulos y desafíos para trabajar con sus alumnos. Y es que la autora cree firmemente en los talleres de escritura: "Funcionan, tanto para el escritor inexperto como para el experto. Para escribir, escribir y escribir es bueno aprovechar todas las herramientas que tengas a tu disposición. Y los talleres de escritura son uno de los mejores recursos. Los talleres te colocan en las vías de tren de la escritura al instante. Y eso busca este libro".

La propuesta de cada capítulo, reto o "aventura" de este taller arranca con un texto de un autor (acompañado por las ilustraciones de Guido-Visión) y una nota biográfica, a los que siguen el planteamiento del desafío, con observaciones y consejos de la autora, y un vocabulario sugerido para cada ejercicio. Como compañeros de viaje Ramos ha escogido, entre otros, a Homero, Emily Dickinson, Gloria Fuertes, Michael Ende, Aurora Luque, Salvadora Drôme, Jesús Aguado, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, J. M. Barrie y Ana María Matute. Así, después de dos textos de la Odisea y la Ilíada, la autora propone al lector/alumno en el primer desafío que invente un epíteto homérico para su nombre. A lo largo del libro le plantea que escriba un texto con sus diez palabras favoritas, un texto después de pasear, una canción, un sueño, un poema concreto, una carta, un microcuento, el comienzo de una novela, un texto de denuncia, un diálogo de cine, que invente un personaje, que juegue con la gramática o que invente un color único para sus recuerdos. El recorrido por este libro-taller puede realizarse de principio a fin o en la forma azarosa que cada lector determine. Lo importante, para la autora, es el disfrute de la experiencia y el desarrollo de la escritura en libertad. "He comprobado", apunta, "que escribir cada día proporciona una sensación de seguridad nada desdeñable".

Ana Belén Ramos (Córdoba, 1979), filóloga y diseñadora de formación, es autora entre otras obras de la novela Koko, una fantasía ecológica y el álbum (ilustrado por Manuel Garcés Blancart) Mar, el niño de agua. Ha traducido a Barrie, Baum, Wells, Hodgson Burnett y Wynne Jones. Ha realizado antologías de Lorca y Gloria Fuertes, así como la antología de poesía para niños Mi primer verso, publicada por Montena con dibujos de Coaner Codina. Como poeta ha sido incluida en la antología Ni diosa, ni dulce ni serpiente. Poetas cordobesas de ahora, coordinada por Jacob Lorenzo y publicada por la Diputación de Córdoba. Fue además cofundadora de Editorial Berenice y en la actualidad codirige la colección Letras Populares de Ediciones Cátedra.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!