La Junta nombra a un cordobés al frente de Patrimonio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado este martes al cordobés Antonio Manuel Castro Jiménez como director general de Patrimonio. Releva en el cargo a otro cordobés, Juan José Primo Jurado, exconcejal del PP y que llegó a ser subdelegado del Gobierno en Córdoba.

Nacido en Córdoba en 1971, Castro Jiménez es abogado del Estado y licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). En la empresa privada cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, bancario y de gestión de activos. Ha trabajado para el grupo británico Barclays, donde fue secretario general para España y Portugal para posteriormente ocupar la posición de consejero delegado en España y miembro de la gerencia en Portugal.

También trabajó en Londres como director de asuntos legales de la división Europe Retail Business Banking (España, Portugal, Italia y Francia) y fue miembro de su comité ejecutivo. Por último, ha sido director general adjunto del grupo Andbank y consejero presidente de Andbank Wealth Management (España) y Andbank Luxemburgo.

Como abogado del Estado, prestó servicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fue vocal del tribunal de selección de Jueces y Fiscales. También en el sector público, fue director de asesoría corporativa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) durante el proceso de liberalización del sector en España y representante ante la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)

