Hinojosa del Duque acoge el III Festival Jóvenes por la Tierra entre del 20 al 23 de abril

Hinojosa del Duque celebrará el III Festival Jóvenes por la Tierra, iniciativa de la Asociación Cívica de la localidad entre el 20 y 23 de abril. Así lo han presentado este miércoles el Complejo Rural de la Jara. Este año el festival vuelve con la intención de “agitar la escena musical cordobesa con un evento sociocultural”.

El evento combinará la creación artística con la conservación del mundo natural a través de la divulgación de antiguos usos y costumbres, y la recuperación de la identidad propia como antídoto al multiculturalismo uniformador. En Hinojosa del Duque confluirán gentes y colectivos tanto de la península como de Hispanoamérica.

El miércoles 20 de abril se inaugurará la cita con la Exposición Fotográfica Bestiarium, que estará disponible hasta el 23 de abril. El viernes 22, miembros del Concejo de la Mesta y la Asociación Trashumancia y Naturaleza llevarán hasta los niños de Los Pedroches un taller sobre la importancia de la trashumancia y las Vías Pecuarias desde el punto de vista histórico, cultural, ambiental y económico. Por la tarde en el Centro Social de Desarrollo se realizará la presentación mundial del documental Suso y Eliseo.

El sábado 23, por la mañana, se desarrollará ruta etnobotánica por la dehesa con posterior elaboración de cosméticos naturales. Y a partir de las 14:00 horas, el Centro Cultural Romero Bolloqui acogerá el plato fuerte con las actuaciones musicales de los guipuzcoanos Huntza, los manchegos Celtibeerian, los madrileños Tangerine, los madrileños Lunáticos, los gaditanos Flecha Valona, los salmantinos The Son of Wood y los locales The Drinkers.

Un compendio de Folk, punk, rock, country e indie que servirá a cinco de las siete bandas anunciadas para presentar nuevo disco; y que está llevando a este festival a postularse, cada vez más, como uno de los escaparates de referencia en la esfera musical emergente y cita ineludible para todo el que quiera descubrir a prometedoras bandas con una carrera proyectada en el futuro. La entrada es gratuita y el evento se desarrollará al aire libre con un horario de 14:00 a 2:00 horas del mañana.