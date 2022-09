El Gran Teatro ofrecerá de nuevo una obra adaptada a personas sordas, ciegas o con otras capacidades

El Gran Teatro volverá a ofrecer un espectáculo adaptado a personas con distintas capacidades. En este caso será con la obra Silencio, que contará con audio-descripciones y subtítulos para las personas con problemas de audición y visión. Este se celebrará el 8 de octubre a las 20:00.

La actriz Blanca Portillo interpreta a una actriz que sustituye a un dramaturgo, que vestido de etiqueta en la academia a la que va a ingresar pronunciando un discurso titulado Silencio. Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas -familiares, amigos, colegas, autoridades y desconocidos- que han venido a acompañarlo esta tarde.

En el discurso aborda el silencio de la vida y en el teatro y viajará por los silencios teatrales o literarios que han marcado su memoria y su imaginación -el silencio de Antígona, el de La casa de Bernarda Alba, el de la Carta al padre, el de Woyzeck, el de La vida es sueño, el de La más fuerte, el de El Gran Inquisidor, el de los frágiles personajes de Chéjov, el de las extrañas criaturas de Beckett o el de Sancho Panza- y, arrastrado por el deseo de teatro, llegará a interpretarlos como si estuviese en un escenario.

Quizá el silencio que soporta el discurso y sobre el que indaga, ponga el discurso en peligro. Y quizá lo más valioso sea finalmente, por encima y por debajo de las palabras, poder escuchar juntos el silencio.

El espectáculo contará con subtítulos adaptados para personas con discapacidad auditiva; audio-descripción para personas ciegas o con baja visión. Además, contará con bucle magnético individual para personas con discapacidad auditiva que utilicen audífonos o implantes cocleares con posición > y sonido amplificado con auriculares para personas con pérdida auditiva.

En el equipo artístico se encuentran la actriz Blanca Portillo. El texto y la dirección corren a cargo de Juan Mayorga, la iluminación de Pedro Yagüe, la escenografía y vestuario de Elisa Sanz, el espacio sonoro por Mariano García y el diseño grafico de Javier Portillo. El espectáculo tiene un coste de 10 a 24 euros pero los jóvenes menores de 30 años, mayores de 65 y demandantes de empleo podrán obtener un descuento del 20%.

