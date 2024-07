'Ganadero', el corto cordobés que reivindica el mundo rural

El cordobés Miguel Ángel Olivares estrena su último cortometraje Ganadero, rodado en Hinojosa del Duque y que ha contado con el trabajo de actores como Nacho Guerreros o Eva Pedraza.

Olivares ha contado este periódico que ha tenido una vida ligada al campo, a sus abuelos y a toda su familia, “que se dedicaba a la ganadería”. Por lo que ha querido reflejar esta ganadería familiar en su último trabajo, rodado el pasado mes de mayo en la localidad cordobesa, que ha financiado parte del proyecto.

En el corto se narra la situación que atraviesa una familia cuando una hija recibe la herencia de su padre. “Suceden cosas que se van solucionando finalmente”, explica. La historia está contada desde el misterio y trata también “la explotación, tanto animal como laboral”, según ha mencionado Olivares.

El lucentino ha trabajado con un elenco muy variado “y completo”, formado por Michele De Vicenti “bailarín italiano que ha participado en el musical Mamma Mía en Italia”; Eva Pedraza, actriz cordobesa que ha participado en Arrayán, Tierra de Lobos o El hilo dorado; Nya de la Rubia, también cantante y Nacho Guerreros, conocido por su famoso papel en La que se avecina.

Fue el 1 de mayo cuando se desplazaron al municipio cordobés para el rodaje, dedicando 19 horas al trabajo, entre parones provocados por la lluvia, ha detallado. Ahora que Ganadero ya ha estrenado su traíler, en septiembre participará en varios concursos del mundo del cine, y Olivares tiene todas sus esperanzas en él.

