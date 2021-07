Macarena Gómez produce y protagoniza 'Polar', filme que se rodará en Córdoba en agosto

La actriz y productora Macarena Gómez tenía dos sueños: rodar una película en el casco histórico de su ciudad, Córdoba, y repetir con el director sevillano Alberto Palma, que la dirigió en el corto Nieves.

Ambos se cumplirán gracias a Polar, la película que la actriz ya tiene planeada rodar y protagonizar en Córdoba durante dos semanas del próximo agosto, producida por Cilantro Films, su productora, junto al propio Palma, en un proyecto que cuenta con la participación de Canal Sur.

Y es que ¿quién ha dicho que todas las historias del cine español deben seguir sucediendo en Madrid o Barcelona? La diversidad de la periferia parece que ha llegado, tarde pero para quedarse en el terreno audiovisual.

El largometraje Polar, ópera prima del director, será de género policiaco y una película metacinematográfica, "la historia de un personaje en busca de su actriz", según la propia definición de Gómez. La intérprete dará vida a una policía del Grupo de Homicidios de Sevilla, expulsada del Cuerpo por sus problemas con el alcohol y las drogas que arrastra desde que murió su hijo.

Su personaje recibe la llamada de un hombre pidiéndole que busque a Macarena Gómez, una actriz popular de TV, desaparecida en extrañas circunstancias.

"Llevo 21 años dedicandome a contar historias de otros", explica la actriz, "y es la primera vez que soy productora de una historia escrita para mí. La he elegido yo y cómo la quiero contar, al director con quien me apetece rodar, a los actores y actrices que he querido y hasta al director de foto (Daniel Sánchez López)".

Una confesión que conecta a la actriz con la tendencia de compañeras de profesión internacionales como Reese Whiterspoon o Kate Winslet, quienes se han lanzado a producir para tener el control final de las historias que cuentan.

Los actores andaluces Pedro Casablanc, Petra Martínez, Salva Reina y Álvaro Cervantes se unen a Macarena en un reparto coral en el que también estarán Jordi Vilches, Lucía Díez, Marco Cáceres y Stany Coppet.

El Filme se rodará durantes dos semanas en localizaciones cordobesas como el Alcázar de los Reyes Cristianos, las Caballerizas Reales, la plaza del Potro, las calles Judíos o Torrijos, además de en localizanos en Sevilla durante la última semana de rodaje.

Parte del equipo técnico de Polar también será cordobés como la sonidista Coco Gollonet, la maquilladora Miriam Balsera o la estilista Sole Mangas Verdes.

La actriz agradece "todo el apoyo y facilidades" que ha tenido en su ciudad para localizar y obtener permisos de rodaje, que abarca desde el Ayuntamiento a la Policía nacional, pasando por el Centro penitenciario, la asociación de hoteleros o las consejerías de Turismo y Cultura.

Desde que Alberto Palma dirigiese a Macarena en el cortometraje Nieves ella ha querido repetir con él. "Han sido muchos los personajes con los que lo hemos intentando y al final todos quedaban guardados en un cajón", se lamenta la actriz a quien por fin le ha llegado la hora de volverse a poner a las órdenes del director.

Con Nieves Gómez ganó en 2004 el Premio a la Mejor actriz en cortometraje del Festival de Málaga. Una historia producida por la Zanfoña y con fotografía de Álex Catalán, que indagaba en el fin del amor y en cómo estas situaciones duelen a una parte de la pareja rota mientras que a la otra, nada.

Macarena Gómez creó su productora, Cilantro Films, en 2019 junto al director y guionista Kiko Prada. El objetivo de la Productora es visualizar el talento emergente que, al trabajar en el sector, "hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano".

Y añaden:"nuestra apuesta es contar historias libres, peculiares, transgresoras, y en donde siempre prime la visión del director". Películas como Amor en polvo o el corto documental El Greco forman parte de las producciones de Cilantro Films.