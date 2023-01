El espectáculo 'The Hole' celebra su décimo aniversario en Córdoba

Una carpa en el Parque de Miraflores acogerá el aniversario del espectáculo The Hole. El show celebra su décimo cumpleaños, entre otras ciudades, en Córdoba y lo hace con un nuevo show, The Hole X. Éste, que podrá disfrutarse del 23 de febrero al 5 de marzo y contará con nuevos artistas invitados que no dejarán a nadie indiferente.

The Hole X contará con la esencia original de sus primeros números y “con los más impresionantes” además de “con los personajes más icónicos de las tres ediciones”. Así lo han informado en una nota de prensa sus promotores. Y no queda aquí, artistas nacionales e internacionales con striptease, números circenses “e incluso una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca”. Todo esto ocurrirá bajo la carpa de The Hole X.

El espectáculo ha sumado en sus diez años de carrera más de 2.500.000 de espectadores en seis países diferentes. “Entrar en El Agujero va más allá de comprar un ticket y sentarte en una butaca...The Hole X no es sólo un show, es una experiencia y una filosofía vital, es el reflejo del amor al buen rollo y al carpe diem, y para que todo salga redondo, necesitamos que tú disfrutes a tope”.

Entre los nuevos shows con los que contará el espectáculo estarán los de Eva Isanta, Canco Rodríguez, Víctor Palmero y Álex O' Dogherty. El espectáculo tiene una duración de 120 minutos y, según advierten desde la promotora, no es recomendable para menores de 16 años (sólo podrá asistir acompañados de un adulto). Las entradas están disponibles en la web de The Hole y cuentan con un precio que oscila desde los 16 hasta los 40 euros, según la zona. Además, la función del 23 de febrero y la de las 18:00 del 24, cuentan con un 20% de descuento.