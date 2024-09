Córdoba acogerá en octubre la mayor cita lúdica y gratuita de España dedicada a los juegos de mesa

Octubre en la Diputación de Córdoba es sinónimo de juegos gracias a la asociación Jugamos Todos. Desde 2006, la entidad organiza el Festival Internacional de Juegos a través del cual, grandes y pequeños se dan cita en la institución provincial con el único objetivo de divertirse. Y ya hay fecha para la nueva edición del que es el mayor evento lúdico y gratuito de España dedicado a los juegos de mesa.

Tal y como han confirmado los organizadores, el festival se celebrará entre el viernes 11 de octubre y el domingo 13, regresando así al formato del fin de semana después de que la edición del pasado año se extendiera durante cinco días debido al puente por el Día de la Hispanidad.

Por el momento no han trascendido más información sobre el evento, como la identidad de los autores invitados o el programa, ya que la cita suele presentarse en la Diputación de Córdoba días antes de su celebración.

El pasado año, el Festival Internacional de Juegos contó con 28 stands, 50 editoriales y más de 1.000 juegos de mesa. Además, hubo actividades en la Filmoteca de Andalucía relacionadas con el cine y con los juegos de mesa, como fue la proyección de los documentales GameMaster (Charles Mruz- Gravitas Ventures, 2020) y Alex Randolph: Regista di giochi (Luca Bitonte- Luca Crea & RAI, 2022).

