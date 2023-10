La reventa de entradas lleva a triplicar los precios para ver a Juan Dávila en Córdoba

Encontrar una entrada, con el precio oficial, para ver al humorista Juan Dávila en Córdoba es imposible. El monologuista madrileño será uno de los que actuarán el próximo mes de febrero en la capital dentro del primer Festival de la Comedia Cucha, promovido por Ninona Producciones y que ha causado verdadero furor entre los amantes de este género. Ante ello, la reventa en internet se ha disparado, con precios desorbitados que, en ocasiones, llegan a triplicar el coste original.

El festival tendrá lugar durante los días 23, 24 y 25. Será en esta última jornada cuando actuará Dávila con su show La capital del pecado. Tras haber batido récords en capitales como Bilbao o Barcelona, todo hacía presagiar que ocurriría lo mismo en Córdoba. Y así fue. En apenas una hora se agotaron las entradas para las dos funciones -17:30 y 20:30- que el monologuista hará en el Palacio de Congresos, lo que ha levantado la picaresca de muchos.

En el portal de internet Milanuncios ya hay quienes ofrecen sus entradas desde los 40 hasta los 90 euros, cuando el precio original de las mismas era de 30 y 32 euros, según las ubicaciones elegidas fueran el patio de butacas o el anfiteatro. Desde su perfil en redes sociales y en su página web, el monologuista ha pedido que el público no promueva la reventa a través de esta plataforma y de otras como Viagogo o Wallapop.

Quien también ha agotado entradas en este festival ha sido Comandante Lara, que actuará el sábado 24 en el Palacio de Congresos de Córdoba. Debido a este sold out, tanto él como su equipo han acordado poner este martes a la venta el segundo pase, que también será el mismo sábado. Estas entradas estarán disponibles a partir de las 12:00 en la web oficial del monologuista, en el portal EntradasATuAlcance y de manera física en las oficinas de Correos.

Ángel Martín será quien abra el Festival el viernes 23 de febrero en el Palacio de Congresos, espectáculo para el que aún quedan entradas. Ese mismo día, Ismael Lemais y La Kiskillosa estarán en el Teatro Brillante, regresando a los escenarios cordobeses después de dos años. En este caso, apenas hay una veintena de entradas disponibles.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!