Miguel Ríos, ciencia, Cosmopoética, piano y mucho más: finde repleto de cultura para estrenar octubre

El Festival de Poetas del Mundo en Córdoba Cosmopoética arranca este viernes la que es ya la 19 edición. En esta ocasión, el país invitado es Argentina. La inauguración tendrá lugar este viernes en el Gran Teatro a cargo de una lectura y coloquio con dos de las voces más reconocibles de este país, Mariano Peyrou y Consuelo Iturraspe, en un evento que concluirá con el concierto de Vega en el Gran Teatro, para el que ya se han agotado las entradas.

Durante este finde, se llevarán a cabo talleres para adultos y niños -como el de Xavier Guillén o el de María Parejo La Mariquita-, encuentros con poetas -como Juan Clemente-, el espectáculo poético El brujito de Gulubú, el concierto poético El ladrido suave. En este enlace puedes consultar toda la programación con detalle.

El cordobés Juan Carlos Rubio regresa este sábado al Gran Teatro este fin de semana. Lo hará con El inconveniente, una producción basada en la obra 100 m2 que, a su vez, en 2020 fue adaptada al cine bajo el título de El Inconveniente. La cinta estaba dirigida por Bernabé Rico y protagonizada por Kiti Mánver, Juana Acosta y Carlos Areces. En esta adaptación de Rubio -en la que es autor y director-, Rico y Mánver se dan cita de nuevo en los papeles de productor y protagonista. A ellos se unen los intérpretes Cristóbal Suárez y Marta Velilla, conformando el elenco de un espectáculo más oportuno que nunca para hacernos ver que la vida es aquello que sucede mientras estamos ocupados en hacer otros planes.

La historia está protagonizada por Luis, a quien le gusta su barrio, una zona “bien”. Y él, para qué negarlo, es un chico “bien”. El piso que le ofrece la agente inmobiliario reúne todas las características que desea: bajo precio, amplitud, luz y unas hermosas vistas de la sierra. Tan solo presenta un pequeño “inconveniente”: la dueña del piso vivirá en él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. Lola (de 75 años) ha sido operada del corazón en dos ocasiones y sin duda no aguantará mucho más. Sobre todo si sigue fumando una cajetilla diaria. Y bebiendo todo lo que se le pone por delante. Sí, Luis decide dar el paso, comprar el piso y esperar... Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan siempre tal y como uno los había planeado. En primer lugar, Lola sigue gozando mes tras mes de una envidiable salud. Y segundo, y más grave, la propia vida de Luis es la que empieza a desmoronarse, con nuevos y sorprendentes acontecimientos. Entre ambos, tan distintos y tan parecidos en su soledad, surgirá una amistad plagada de risas, ternura, emoción y complicidad.

Un largo tiempo es el nombre de la gira con la que Miguel Ríos, movido por su pasión por la música, actuará este viernes en La Axerquía con su nueva banda, The Black Betty Trío. Tras una dulce despedida con la gira Bye Bye Ríos y el sorprendente e inesperado Symphonic Ríos, fue en junio de 2020 cuando Ríos, en plena pandemia, dio la buena noticia de su regreso. Y es así como este rockero incansable ha iniciado una nueva etapa junto a The Black Betty Trío, la nueva banda que lo acompaña y con la que ha publicado I blues de la tercera edad, su primer tema inédito en 12 años; La Estirpe de Caín, toda una crítica que reflexiona sobre la pandemia y los puntos más frágiles de nuestro sistema; y finalmente, un nuevo LP con el título que da nombre a la actual gira.

Será una noche muy especial ya que otro maestro, Javier Rubial, acompañado por sus hijos, será el artista invitado.

Por undécimo año consecutivo, la Noche Europea de los Investigadores llega a Córdoba y se celebrará este viernes. Comenzará con la Feria de pequeños grandes investigadores en la que aproximadamente 200 escolares mostrarán sus experimentos y proyectos en las instalaciones del Jardín Botánico.

A las 18:00 tendrá lugar la Gala Central de la Noche Europea de los Investigadores con el final de dos concursos. En el primero, Cuéntame tu tesis, seis estudiantes de doctorado explicarán, en formato de monólogo científico y divulgativo, el contenido de su tesis doctoral. En el segundo, El Reto de Saber, el alumnado de tres centros escolares finalistas expondrá sus trabajos de investigación. A partir de las 19:00 empezará la Feria de los Ingenios, en la que grupos de investigación de la UCO mostrarán, en 30 stands diferentes, sus estudios a través de talleres experimentales, juegos y experimentos científicos dirigidos tanto a grandes como a pequeños.

Como colofón, la noche de este sábado tendrá lugar Patios de Ciencia con 22 microencuentros en patios cordobeses en los que grupos de investigación y ciudadanía podrán conversar en un entorno relajado y con un aperitivo de por medio sobre la economía circular, la salud mental, el cáncer o la encina, entre otros temas.

Otro cita destacada de este fin de semana es el Festival Internacional de Piano Guadalquivir, que este viernes arranca su 13ª edición, que se prolongará hasta el 9 de octubre. Las encargadas de dar el pistoletazo de salida serán las ganadoras del concurso del Conservatorio Estatal de Música Jacopo Tomadini de Udine (Italia), que interpretarán, en world premier, la música que el compositor italiano Valter Sivilotti ha creado ex profeso para la inauguración de esta edición. En este concierto, denominado Los Viajes de Marco Polo, se entremezclará la música con los textos de Jacobo Bergareche y Diego Echevarri y la recitación del actor nominado a un Goya Rubén Ochandiano.

El sábado, Veterum Musicae descubrirá en la Sala Pepe Espaliú de Vimcorsa La novia del Mar Rojo | Arabia, origen del perfume, un concierto de música andalusí que llegará acompañado de una cata de perfumes y esencias de CatrieM que ha creado una fragancia edición limitada, auspiciando ese intercambio de mercancías y culturas de la ruta.

Pero el concierto de Miguel Ríos no será la única cita cultural en la que Córdoba podrá disfrutar del rock. Y es que este sábado, también en La Axerquía, tendrá lugar la tercera edición del Festival Grita. La cita contará con la presencia de tres bandas cordobesas sobre el escenario: Kevlar Skin, una de las bandas de metal extremo más longevas de la provincia, que empezó su andadura a finales de 1998; PR3, un grupo de hard rock contundente y pegadizo que evoluciona en 2017 de un proyecto del año 96 en el que trabajaron durante años sus fundadores; y la banda de folk metal de Córdoba y Ciudad Real, Celtibeerian.

El festival contará también con la actuación del artista estadounidense Tim Ripper Owens, quien fue el cantante principal de Judas Priest (1996- 2003) y luego de Iced Earth e Yngwie Malmsteen. Actualmente, recorre el mundo como artista solitario y se presenta como el cantante principal de la banda Charred Walls of the Damned.

El colectivo Ateneo de Córdoba ha organizado, en colaboración con la fundación Antonio Gala, la Semana Cultural Córdoba de Gala, para homenajear la figura del poeta. Esta se celebrará desde este viernes hasta el próximo 9 de octubre.

La inauguración tendrá lugar este viernes, cuando se celebrará la lección magistral El cante en Gala por Francisco del Cid. El acto finalizará con un espectáculo flamenco de Miguel Ropero, Emi Álvarez y Antonio de Pozoblanco al cante; a la guitarra, Rafael Trenas y Manolo Baena. El sábado, en la fundación Miguel Castillejo, actuará Grupo Serenata, habrá un recital de la cantante y pianista Paula Bonilla y un concierto de guitarra de Juan Ramón Martínez Cisneros. Por último, el domingo, en la Iglesia de la Magdalena, tendrá lugar un concierto de Clara Montes poemas del autor.

Por otro lado, el edificio basilical superior del yacimiento Medina Azahara acogerá el espectáculo El collar de Azahara, con textos de Antonio Manuel y Juan Gaitán, la música de la banda morisca y la actriz Marina Devesa, todos bajo la dirección Ángel Espartero.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes, a las 18:00, Los sabios de Córdoba (Averroes y Maimónides en su tiempo y el nuestro), una coproducción internacional que sigue la pista de dos genios nacidos en la Córdoba andalusí. A las 20:30, por su parte, podrá verse La gran belleza, de Paolo Sorrentino.

Además, el Centro de Recepción de Visitantes albergará este domingo la proyección de The Glorias, dentro del ciclo Miradas sobre la igualdad y la diferencia de Cine Cercano.

Teatro Avanti, en su segundo finde de temporada, acogerá este domingo el monólogo de Pilar Ordóñez, Miss Tupper Sex basado en el libro homónimo donde la propia autora, actriz y humorista habla sin reparos de sexo poniendo al servicio del público toda la curva de la sexualidad femenina desde el apetito sexual hasta el fisting. Toda una fiesta de color, donde se recomienda entrar predispuesto a la risa y con una copa en la mano.

El Palacio de Viana cierra este viernes el ciclo Noches eclécticas con Maximiliano Calvo, cantante, compositor y actor argentino, reconocido por haber sido el cantante y guitarrista de la banda de indie rock Intrépidos navegantes y por su carrera como solista.

El Jardín Botánico clausura este viernes la quinta edición del Ciclo de Poesía Moliendo versos con la intervención de Isabel del Rey, Virginia Sánchez y Raúl Alonso. Intervendrán la Orquesta Joven de Córdoba y alumnos del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río.

El Quiosco Joven continúa este domingo con el ciclo Viento Joven, un espacio de difusión de las bandas musicales de algunas cofradías. En esta ocasión lo ofrecerá la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena.

