Malú busca quitarse su 'espinita' con Córdoba en otro finde repleto de cultura

Malú pisará este sábado el escenario de la Plaza de Toros con su tour Mil batallas después de que el concierto se suspendiera el pasado mes de junio por problemas logísticos, tal y como apuntaron desde su productora. Si todo sale según lo previsto, la artista se reencontrará con sus seguidores tras la forzosa cancelación de su anterior gira, Oxígeno Tour, debido a una rotura de ligamentos que sufrió en los ensayos.

Esta será la primera vez que Malú actúe en la Plaza de Toros tras intentarlo en 2014. Por aquel entonces, el Ayuntamiento denegó la autorización a la celebración de un concierto de la cantante por estimar que el recinto no reunía los requisitos necesarios para el desarrollo de estos evento, que finalmente se celebró en El Fontanar. En 2016, cuando la plaza sí era óptima para albergar conciertos, su actuación dentro de la gira Caos tuvo que ser suspendida debido a la lluvia.

El cantaor David Palomar llega el próximo 8 de octubre al Teatro Góngora de Córdoba para presentar su espectáculo Universo Cádiz en el que se encuentran los estilos más significativos de la escuela gaditana. Estará acompañado por Keko Baldomero, a la guitarra; Juan José Jaén El Junco, al baile, voz y palmas; Anabel Rivera, al baile, voz y palmas; y Roberto Jaén a las palmas y coros.

El Festival de Poetas del Mundo en Córdoba Cosmopoética llega este finde a sus últimos días. En este enlace puedes acceder a toda la programación, en la que destacan el concierto de Lagartija Nick y su homenaje a los autores del 27 y el encuentro con Luis García Montero en la Sala Orive.

El Gran Teatro volverá a ofrecer este sábado un espectáculo adaptado a personas con distintas capacidades. En este caso será con la obra Silencio, que contará con audio-descripciones y subtítulos para las personas con problemas de audición y visión. La actriz Blanca Portillo interpreta a una actriz que sustituye a un dramaturgo, que vestido de etiqueta en la academia a la que va a ingresar pronunciando un discurso titulado Silencio. Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas -familiares, amigos, colegas, autoridades y desconocidos- que han venido a acompañarlo esta tarde.

El espectáculo contará con subtítulos adaptados para personas con discapacidad auditiva; audio-descripción para personas ciegas o con baja visión. Además, contará con bucle magnético individual para personas con discapacidad auditiva que utilicen audífonos o implantes cocleares con posición y sonido amplificado con auriculares para personas con pérdida auditiva.

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el laureado Jan Cober y la pianista María Dolores Gaitán se inspirarán en el descubrimiento más trascendental de la ruta de la seda, el Gamelán y los sonidos de Java para ofrecer este sábado un concierto en La Axerquía, llegando así por primera vez a este recinto el Festival Internacional de Piano Guadalquivir.

Fue en la Exposición Universal de París (1889) cuando Debussy y Ravel quedaron embelesados con los ritmos de los virtuosos músicos de esta isla. Nuevos instrumentos, nuevas melodías que cambiaron la historia de la música occidental para siempre. Como broche para los sentidos se ofrecerá una cata y ritual de tés e infusiones antecedentes al concierto para que el deleite musical y sensorial sea a 360 grados.

El festival se despedirá este domingo desde el Palacio de Viana con el concierto He mirado las rosas y me acordé de ti. China e India que ofrecerá el trío formado por Aida Ayupova (violín), Liliana, Kehayova (chelo) y Toshiki Usui (piano) que inspirará una intervención floral; una apuesta del festival por establecer Córdoba como un punto de encuentro transfronterizo y unir artistas y culturas, dando vida a esta producción de música clásica con autores como Toru Takemitsu o Takashi Yoshimatsu.

El colectivo Ateneo de Córdoba continúa este finde, en colaboración con la fundación Antonio Gala, con la Semana Cultural Córdoba de Gala con la que está homenajeando a la figura del poeta. Para los próximos días está prevista la firma del libro Antonio Gala en su paisaje. Crónica de un compromiso, la presentación de la obra Homenaje de los poetas y escritores a Antonio Gala, la entrega de la Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba, un espectáculo ecuestre, una mesa redonda, un concierto de la Orquesta y Coros del Obispado de Córdoba organizado por el Cabildo Catedralicio, que ejecutará diferentes temas de música sacra de películas y otras piezas religiosas. En este enlace puedes conocer mucho más sobre todos los eventos programados.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes, a las 18:00, Verano 1993 y, a las 20:00, Mullholand Drive. La primera película narra la historia de Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida. En Mullholand Drive, Betty, una joven aspirante a actriz que llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine, se aloja en el apartamento de su tía. Dentro de la casa se encuentra con Rita, una mujer amnésica que ha sufrido un accidente en Mulholland Drive. Juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí.

Teatro Avanti ofrecerá para estos días dos funciones: Las guerras de nuestros antepasados (este viernes y este sábado para el público adulto) y la adaptación de Los Tres Cerditos (este domingo).

El Quiosco Joven continúa este domingo con el ciclo Viento Joven, un espacio de difusión de las bandas musicales de algunas cofradías. En esta ocasión lo ofrecerá la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padres Jesús Caído y Nuestra Señora de La Fuensanta.

