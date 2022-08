Los cines de verano adaptan su horario: las pelis arrancan a las 21:45

Los cines de verano de Córdoba mantienen para su apuesta por el cine familiar y palomitero para el último fin de semana de agosto. Para este se ha adaptado el horario dando comienzo a las proyecciones a las 21:45 en lugar de a las 22:00, como se había venido haciendo hasta ahora.

La tercera entrega de la saga familiar de Santiago Segura se podrá ver martes, miércoles y jueves en el cine Coliseo San Andrés. Por su parte, el cine Delicias proyecta esos días Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda, la nueva aventura animada del carismático arqueólogo, en su viaje de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de una momia.

El cine Olimpia proyecta estas tres noches Voy a pasármelo bien, la contagiosa comedia musical con la que David Serrano (Días de fútbol) ha sorprendido a público y crítica, creada a partir del repertorio de Hombre G.

Finalmente, Fuenseca proyecta Bullet Train, la nueva película de Brad Pitt, que, acompañado del cantante reguetonero Bad Bunny, forman parte de los pasajeros de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka y en el que hay unos cuantos asesinos a sueldo. Una comedia sangrienta, dirigida por el director de Deadpool, que nos devuelve a Pitt a registros como los de Snatch.

Estas cuatro películas estarán en cartelera martes, miércoles y jueves. Todas las funciones son únicas y comienzan a las 21:45.

