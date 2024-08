Los cines de El Tablero preestrenan la nueva película de la saga Alien

Los cines de El Tablero preestrenan este jueves 15 de agosto Alien: Romulus, la nueva aventura de la saga Alien, que llega a las salas de toda España un día después.

Será un pase especial en versión original subtitulada, que permitirá a los fans de la saga disfrutar con algo de antelación de la mirada que ha imprimido a la saga el director uruguayo Fede Álvarez, que ya se encargó de otorgar de nueva personalidad a la mítica saga de Evil Dead.

En esta nueva película, Álvarez se ha centrado en rescatar el esqueleto original, lejos de las dos películas que dirigió a en la pasada década Ridley Scott (Prometheus y Alien: Covenant), que fueron recibidas con tibieza por su alejamiento estético y su interés en explorar el universo de Alien desde una perspectiva más filosófica.

Álvarez, sin embargo, vuelve al esquema clásico de encuentro casual (y mortal) entre un grupo de humanos y el xenomorfo. La premisa básica es que, mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

Se trata, según las primeras críticas, de una película mucho más terrorífica que las dos anteriores, con momentos de gore, y un gusto por la acción que la conecta más con el Aliens de James Cameron (para muchos, un film superior a la primera entrega que dirigió Ridley Scott) que con cualquier otra película de la saga.

El pase en versión original en El Tablero será a las 19:30, mientras que la versión doblada se podrá ver a las 17:00, las 20:00 y las 22:30.

Más información en la web de Cinesur: https://www.cinesur.com/es/mk2-cinesur-el-tablero/evento-alien-romulus

