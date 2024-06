Cántico se hace con la publicación en español del primer poemario de la actriz Megan Fox

Una actriz que suele verse envuelta en polémicas escribe un poemario que se convierte en superventas. Y una editorial cordobesa pequeña, aunque dentro de un grupo importante, que se hace con los derechos para su traducción y publicación al español.

Es la historia detrás de la salida al mercado editorial español de Los chicos guapos son tóxicos, el primer libro de poemas de la actriz norteamericana Megan Fox, conocida por Transformers o Jennifer’s body, y que ahora publica la editorial Cántico, integrada en el grupo Almuzara.

Se trata de una edición bilingüe, traducida por la poeta Victoria García Gómez (Sevilla, 2001), y que muestra con todos los matices el humor negro que exhibe la intérprete a lo largo de un poemario “desgarrador y oscuro”, según la editorial.

Los chicos guapos son tóxicos cuenta con más de setenta poemas, en los que Fox hace una crónica de todas las maneras en que nos amoldamos a la forma de los que amamos, incluso si eso significa perdernos a nosotras mismas en el proceso.

“Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de cargar con el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras puedan inspirar a otras a recuperar su felicidad y su identidad utilizando su voz para iluminar lo que ha quedado enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”, dice Fox.

Los chicos guapos son tóxicos es el “poderoso debut literario de una de las mujeres más conocidas de nuestro tiempo”, además de uno de los bestsellers del año 2023 en Estados Unidos, según el New York Times.

Un icono con una carrera irregular

Nacida el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee, Megan Denise Fox comenzó su andadura en el mundo del espectáculo como modelo a los 13 años, tras ganar premios en la Convención Americana de Modelaje en 1999. Sin embargo, su pasión por la actuación pronto la llevó a buscar oportunidades en cine y televisión.

Fox debutó en el cine con un pequeño papel en Holiday in the Sun (2001), pero fue su participación en la serie Hope and Faith (2004-2006) lo que realmente le abrió las puertas de Hollywood. Su gran oportunidad llegó en 2007, cuando fue elegida para el papel de Mikaela Banes en Transformers, dirigida por Michael Bay.

Este papel catapultó a Fox al estrellato, estableciéndola como un símbolo sexual y una estrella de cine a nivel mundial. A pesar de su éxito temprano, Fox enfrentó desafíos, especialmente después de su salida de la franquicia Transformers. Sin embargo, demostró su resiliencia y versatilidad como actriz con roles en El cuerpo de Jennifer (2009), que se convirtió en una película de culto.

Además de su carrera en cine, Fox ha sido imagen de marcas de moda y belleza, destacando su influencia en la cultura popular. Más allá de su carrera, Megan Fox es conocida por su personalidad franca y sus intereses únicos, que van desde la mitología hasta la arqueología. Continúa siendo una figura relevante en el entretenimiento, adaptándose y evolucionando en una industria en constante cambio.