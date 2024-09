Los británicos Mike Vernon & Cat Squirrel clausurarán la tercera edición del festival Cordoblues

La tercera edición del festival Cordoblues, que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre en Córdoba, ya tiene su cartel al completo. La cita que tomó el relevo del mítico Festival de Blues de Córdoba ha logrado salvar los problemas presupuestarios y ha organizado una nueva edición comprimida pero en la que sigue apostando por el blues nacional e internacional. El cabeza de cartel será la banda del legendario productor británico Mike Vernon, jefe de la compañía discográfica Blue Horizon y productor de Eric Clapton o Fleetwood Mac.

La nueva edición se ha presentado este jueves, con la presencia de sus organizadores, los músicos Pepe Gancho,El Vera y José María Aljama, y de las concejalas Isabel Albás y Cintia Bustos. La rueda de prensa ha servido para enterrar los problemas generados por la retirada de apoyo directo que sufrió la organización por parte de la Delegación de Cultura, y que han solventado gracias a ganar una Subvención por concurrencia competitiva, impulsada por la misma área.

En este ámbito, la concejala ha defendido que la fórmula de las subvenciones, ya que es un reflejo de la calidad de productos como Cordoblues, al tiempo que ha recordado que “no son excluyentes”, de manera que, tal y como ocurre en esta edición, se puede apoyar al festival “de forma transversal desde diferentes delegaciones”.

Cordoblues comenzará el jueves 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Jazz Café, con una Jam Session de Blues, una oportunidad para que músicos y aficionados se reúnan y disfruten de la improvisación en un ambiente relajado y acogedor. La entrada será libre hasta completar aforo, invitando a todos los amantes del blues a participar en este arranque informal del evento.

El viernes 13, la acción comenzará a las 18:00 horas en la Casa de la Juventud con un taller de baile de swing impartido por Dee Dee Swing, donde los participantes podrán aprender y disfrutar de este estilo de baile. Más tarde, a las 19:30 horas, el festival se trasladará a las calles con un animado pasacalles encabezado por la banda The Farataos y Dee Dee Swing, que recorrerán desde la Fuente de los Cubos en el Bulevar Gran Capitán hasta el Quiosco Joven en el Paseo de la Victoria.

A las 20:30 horas, comenzarán los conciertos en el Quiosco Joven, donde la banda local Doggy Blue abrirá la noche, seguida de Sweet Marta & The Specials Blues Shakers, directamente desde Barcelona.

Conciertos, pasacalles y talleres

El sábado 14 de septiembre será un día repleto de actividades. A las 11:00 horas, el taller de baile de swing regresará a la Casa de la Juventud, mientras que en el Mercado Victoria se llevará a cabo el Taller PequeBlues, diseñado para acercar el blues a los más pequeños. Por la tarde, a las 19:00 horas, la Terraza Mirador del Mercado Victoria será el escenario de una Masterclass de guitarra blues impartida por la guitarrista Mavic Bush.

La noche del sábado cerrará con una serie de conciertos imperdibles en el Quiosco Joven. La banda local Little Joe and The Runners abrirá la jornada a las 20:30 horas, seguida de Anne & The Blues Diggers, provenientes de Palma de Mallorca.

El broche de oro lo pondrá Cat Squirrel, una formación internacional liderada por Mike Vernon, con raíces en el Reino Unido y España, donde grabaron su último y celebrado LP Blues what am. Junto al mítico productor están Kid Carlos en la guitarra, Mingo Balaguer en la armónica, Oriol Fontanals al bajo y Pascual Monge en la batería.

Todos los eventos son de acceso libre hasta completar aforo, aunque para los talleres y actividades hay que inscribirse en este enlace. Más información en https://www.cordobluesfestival.com/