Bellido rechaza que un coleccionista privado o el PSOE marquen el programa del aniversario de Romero de Torres

“El director de los museos [de Córdoba] y el departamento de Cultura [del Ayuntamiento de la capital] han hecho una programación de un nivel espectacular y estamos al albur de que un coleccionista privado o algún grupo político marquen la agenda de la celebración del 150 aniversario de Julio Romero de Torres”. Así se ha manifestado este lunes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, cuando ha sido preguntado por los cuadros de Julio Romero de Torres que tiene en su haber un coleccionista privado y que, el pasado mes de abril, ofreció al Consistorio con motivo del aniversario que se celebrará en la ciudad.

Este coleccionista, Blas García, que adquirió y restauró recientemente el cuadro Retrato de Adela Carbone, La Tanagra, de Julio Romero de Torres, escribió un email a la delegada de Cultura, Isabel Albás, el pasado mes de abril sugiriendo la posibilidad de organizar en Córdoba “la mayor exposición jamás vista” del autor cordobés “con obras de dominio público y privadas”, y advirtiendo de que él no tendría inconveniente en ceder sus cuadros para la ocasión.

Pese a ello, Bellido asegura que el Ayuntamiento no tiene “conocimiento de ese ofrecimiento”, a la vez que ha asegurado que esos cuadros “no son misteriosos, ya que se sabía de su existencia”. A esta “inexistencia de ofrecimiento” ya se refirió a principios de este mes el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico.

Sobre la programación municipal para conmemorar esta efeméride, el regidor ha explicado que habrá intercambios “con la Fundación Teléfonica y con el Museo de Bilbao, así como una exposiciones” que no serán exclusivas del pintor, “sino que buscarán precisamente su interacción con otros artistas contemporáneos y de la época”. “Esto es lo que el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido hacer y me parece un debate de muy bajo nivel por parte del grupo socialista, que es quien lo ha sacado. Además, de muy poca confianza, no solo en el gobierno local, sino en la Delegación de Cultura y en el director de los museos”, ha afirmado.

Además, Bellido ha manifestado no entender “el interés desmedido en la colección” de este coleccionista y ha criticado que “están, no sé si consciente o inconscientemente, haciéndole un favor a determinados particulares”. “Nosotros defendemos el interés público y estoy muy satisfecho con lo que estamos haciendo con Julio Romero de Torres en su 150 aniversario. Creo que tenemos, insisto, una programación de mucho nivel, complementada además con la presencia de La Chiquita Piconera en Madrid, en la sede del Thyssen, complementada con la adquisición de un cuadro que ya está en contratación, que sí estaba en una colección privada y que queríamos incorporar al museo”.

Por último, ha concluido que el Ayuntamiento debe “alejarse de los debates en los que nos quieren meter determinados particulares que, evidentemente, con toda la legitimidad defenderán su interés, y los que parece que le siguen el juego a determinados grupos políticos. Lo digo con esa contundencia”.