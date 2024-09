El Ayuntamiento niega haber recibido ninguna oferta formal de cesión de obras de Romero de Torres

El portavoz del Gobierno Municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado este lunes que no ha recibido ninguna oferta formal de cesión de obras de Julio Romero de Torres por parte de un coleccionista particular.

Torrico ha desmentido a preguntas de los periodistas las acusaciones del portavoz socialista, Antonio Hurtado, quien denunció un supuesto “desprecio y desinterés” del Área de Cultura y del Museo Julio Romero de Torres hacia el ofrecimiento de un coleccionista de siete obras del reconocido pintor cordobés.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno Municipal ha calificado las declaraciones de Hurtado como una “mentira” y ha asegurado que al Ayuntamiento “no le consta de forma formal, valga la redundancia, ningún ofrecimiento oficial” de dichas obras.

El portavoz municipal ha indicado que, en caso de haber recibido tal propuesta, se habría procedido a estudiarla y tratarla como corresponde, pero ha insistido en que, hasta la fecha, no han recibido ningún documento que confirme este ofrecimiento.

Por su parte, Hurtado denunció que, en el marco de las celebraciones por el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres, un coleccionista privado ofreció al Ayuntamiento la posibilidad de exhibir siete cuadros del pintor por primera vez en la ciudad. Según el portavoz socialista, ni el gobierno municipal ni los responsables del Museo Julio Romero de Torres habrían respondido al ofrecimiento.

La polémica surge en un momento clave para la cultura cordobesa, ya que el Ayuntamiento prepara dos exposiciones en homenaje al célebre pintor, una en la sala de Vimcorsa y otra en el Museo Julio Romero de Torres. Sin embargo, la falta de confirmación oficial del ofrecimiento ha generado tensiones políticas entre el equipo de gobierno y la oposición.

El Ayuntamiento ha reiterado que, de recibir cualquier propuesta formal, la estudiarían con la debida atención y tomarían las decisiones oportunas.

