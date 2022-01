El baenense Alfredo Picazo, mejor director novel en el Festival de Cine Independiente de Montreal

El cortometraje Cuando se hundieron las formas puras, dirigido por el baenense Alfredo Picazo, ha ganado el premio dirigido por el baenense Alfredo Picazo, ha resultado ganador del premio Best First Time Filmmaker (algo así como dirección novel) en el 15 Festival de Cine Independiente de Montreal (Canadá).

"Estamos muy contentos y queremos agradecer al jurado y a la organización del festival, así como dar la enhorabuena a todo el equipo que lo ha hecho posible", ha señalado la productora Mubox. El Ayuntamiento de Baena, que colaboró en la producción también ha celebrado la victoria de la película.

Cuando se hundieron las formas puras es un cortometraje escrito y dirigido por Alfredo Picazo, y cuenta una historia de tinte antibelicista ambientada en agosto de 1936. La película arranca en pleno comienzo de la Guerra Civil española, cuando dos soldados reciben la orden de llevarse y ejecutar a un preso, sin saber su identidad. El periplo hará que surjan las dudas sobre la misión encomendada.

Se trata de una producción de Génesi Pictures en asociación con Mubox Studi, con la colaboración del Ayuntamiento de Baena y Centro Informacion Juvenil Baena- Casa De La Juventud. En el reparto: Patu Fernández, Ismael Jiménez y Norberto Arribas.