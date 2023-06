Ampliado el plazo para solicitar ayudas para residencias artísticas en el C3A por un error en la resolución

La Dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha acordado la ampliación del plazo de solicitud de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para residencias artísticas en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con sede en Córdoba, para el ejercicio 2023, después de percibir un error en la resolución de dicha dirección.

En ese documento, fechado en abril, se comunicaba que el plazo de presentación de solicitudes era de un mes, finalizando a las 12:00 del último día disponible. Sin embargo, no se indicaba las siglas a.m. Por otro parte, desde esta Dirección han señalado que han recibido varias consultas realizadas por personas y entidades residentes en el extranjero sobre los tramites a seguir en dichas subvencione ante las dificultades de poder aportar la documentación solicitada en el plazo de solicitud. Por ello, se ha aprobado una ampliación hasta las 12:00 a.m. del 16 de junio.

Estas subvenciones, dirigidas a personas físicas, asociaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, y dotadas con la cuantía de 85.000 euros, tienen por objeto regular la estancia temporal de una persona artista en el C3A, durante un plazo de entre tres y seis meses, con la finalidad de desarrollar durante este tiempo un proyecto artístico.

Los interesados en solicitar estas ayudas de residencias artísticas para el fomento, promoción y desarrollo de trabajos creativos e innovadores en cualquier área vinculada con la creación y el arte contemporáneo contarán con un plazo de un mes a partir de la publicación en el BOJA para presentar sus solicitudes. El número máximo de residencias a solicitar será de una, ya sea individual o colectiva. Las residencias subvencionadas serán de carácter creativo, investigador e innovador en cualquier de las áreas vinculadas a la creación y el arte contemporáneo en todas sus disciplinas artísticas.

Serán considerados gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se efectúen durante el periodo de ejecución y estén referidos, entre otros conceptos, a la adquisición de material y alquiler de equipos necesarios para la residencia, gastos de viaje y alojamiento de la persona beneficiaria durante el periodo de residencia o adecuación del espacio cuando no alteren la estructura o dimensión del estudio.

El Centro de C3A es un espacio para la producción y la creación, vinculado a los nuevos lenguajes artísticos, en el que se experimenta, crea, conoce y comparte cultura, fomentando así la participación ciudadana y el encuentro de creadores de diversas disciplinas y la investigación e innovación artística contemporáneas. Dispone de siete estudios de 70 metros cuadrados cada uno, dedicados a artistas en residencia para que puedan realizar sus tareas creativas de la mejor manera posible.