Tous vuelve a demandar a varios joyeros cordobeses después de que fuesen absueltos por dos juzgados

La multinacional de la joyería Tous ha vuelto a demandar a un grupo de al menos seis empresas cordobesa por el supuesto uso de sus conocidos osos y niñas en la fabricación de joyas. Estos joyeros cordobeses ya fueron absueltos de todos los delitos de los que fueron acusados por el Juzgado de lo Penal número dos de Córdoba. El fallo fue ratificado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Ahora, los abogados de Tous se han dirigido al Juzgado de lo Mercantil de Alicante. La demanda, por tanto, ya no va por vía penal sino por la mercantil. Los letrados reclaman a los juzgados de Córdoba que remitan todas las causas y diligencias ordenadas, especialmente la famosa investigación de los agentes de la Policía Nacional que derivó en todo el procedimiento judicial. Tous reclama indemnizaciones por el uso de lo que considera son unos modelos idénticos a los que fabrica.

En total, fueron procesados nueve joyeros cordobeses en el año 2013, después de la operación policial. Su causa terminó archivada tras un juicio y el posterior recurso de la Audiencia Provincial. El primer fallo es de mediados del 2020 y el segundo de enero de 2021.

El fallo del Juzgado de lo Penal consideró que no se ha podido demostrar la falsificación. Además, puso en duda el trabajo policial, ya que señaló que la Policía Nacional fue asistida por peritos de Tous para desarrollar su operación, algo que a su juicio pudo contaminar el régimen probatorio del asunto. En su demanda, los abogados de Tous sostienen que en el archivo judicial sí que se recomendó que se iniciara un procedimiento civil.

Malestar de los joyeros cordobeses

El desarrollo de este operativo levantó malestar entre la Asociación de Joyeros de San Eloy, que envió un comunicado de prensa en el que hablaba de que "sin menoscabo de la importante labor que realiza la Policía Judicial a instancias del Juzgado competente, el procedimiento que la misma está llevando a cabo en estos registros no está siendo el más adecuado, según han manifestado a esta asociación los talleres afectados".

La asociación de joyeros aseguró que "el trato sobredimensionado que están recibiendo responsables y trabajadores de estos talleres parece absolutamente desproporcionado. Este tipo de situaciones, que pueden poner en entredicho la imagen de todo un sector, no se corresponden con la realidad que vive la joyería cordobesa".

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!