Subastan por 3,3 millones el hotel rural que construyó Luis Carlos Rejón en Zuheros

El juzgado de primera instancia número 1 de Cabra ha sacado a subasta de uno de los mejores alojamientos turísticos de la Subbética Cordobesa, el Hotel Hacienda Minerva de Zuheros, y que fue reformado y dirigido por el excoordinador regional de IU Luis Carlos Rejón, antes de que lo vendiera hace unos años.

El valor de la puja es de 3.358.566,19 euros, según el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico. Son 1,3 millones de euros más que el valor con el que también lo sacó a subasta la inmobiliaria digital BidX1 hace sólo un año. La subasta del juzgado egabrense se abrió el pasado viernes y concluirá el 24 de marzo.

Esta última subasta tiene su origen en un embargo dictado en enero de 2021. En aquel entonces, el juez dictó la ejecución hipotecaria de la finca a petición de una financiera que reclamaba a la propiedad 220.881,10 euros por principal más 66.200 euros en costas.

Ubicada en Zuheros, a 76 kilómetros de Córdoba, el Hotel Hacienda Minerva es un antiguo cortijo de producción de aceite de oliva que, en su conversión en alojamiento hotelero contó con 24 habitaciones, piscina, restaurante, biblioteca spa, enmarcados en un edificio del siglo XIX que a principios de siglo estaba prácticamente en ruinas. Fue entonces cuando el político andaluz comenzó el proyecto de recuperación hasta lograr convertirlo en un hotel cuatro estrellas.

No lo hizo sin polémica. La Junta denunció en julio de 2013 ante los tribunales al ex coordinador de Izquierda, reclamándole un impago de 1,3 millones de un crédito que pidió en 2010 y del que, según la prensa de la época, sólo pagó la primera cuota (presuntamente, un total de 87 euros).

Luis Carlos Rejón fue candidato de IU a la Presidencia de la Junta en 1990, 1994 y 1996, cuando dimitió después de que su partido fuera castigado en las urnas por la alianza que fraguó en la oposición con el PP de Javier Arenas. En 2015 volvió a la política como número tres de Podemos por la provincia de Sevilla tras la renuncia del catedrático Javier Pérez Royo.

