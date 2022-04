El primer procesado al que piden prisión permanente en Córdoba, a un paso de la libertad provisional

Los familiares de Juan Carlos Rodríguez Borrego temen que el principal acusado de su muerte, Pedro Gómez y en prisión provisional, pueda acabar en libertad provisional a partir del próximo 24 de junio. Gómez, que se hacía pasar por sacerdote, es la primera persona que se enfrenta a la prisión permanente revisable en la provincia de Córdoba. El 24 de junio expira el plazo para la prisión provisional de este hombre, que fue arrestado en el año 2018. Si antes de ese día no se ha iniciado el juicio, Gómez podrá ser puesto en libertad provisional, algo que preocupa de manera extraordinaria a la familia, según ha confirmado este periódico.

El problema está en las dilaciones judiciales del proceso. El juez de Posadas ya trasladó el caso a la Audiencia Provincial de Córdoba. El crimen será juzgado por un jurado popular. La defensa de Pedro Gómez ha presentado varios recursos ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Estos recursos han ido retrasando el proceso.

Según han precisado fuentes judiciales, las dilaciones del proceso son las que están provocando que sea complicado, aunque no imposible, que el juicio se señale antes del vencimiento de la prisión provisional de Pedro Gómez, que expira el próximo 24 de junio. En el caso de que eso ocurra, tendrá que ser puesto en libertad. Pero el temor de la familia de la víctima es máximo, ya que aseguran que el procesado fue detenido cuando pretendía huir de España, algo que consideran como probable que pueda intentar si finalmente alcanza la libertad provisional. Añaden que este hombre estaba en busca y captura cuando fue arrestado, y que además, presuntamente, habría ocultado el cadáver de la víctima.

Este caso, por tanto, puede acabar con una persona acusada a la pena más alta prevista en el Código Penal en España en libertad provisional. La prisión permanente revisable es una especie de cadena perpetua en situaciones extremadamente graves, como este tipo de asesinatos. Juan Carlos Rodríguez Borrego fue asesinado, presuntamente, con premeditación y alevosía. Su cadáver fue enterrado en su propio huerto y, por tanto, ocultado. Pedro Gómez está acusado de asesinarlo y de robarle su identidad, además de limpiar sus cuentas bancarias y quedarse con su vehículo.

Cinco años desde los hechos y cuatro de instrucción

Fue durante el verano de 2018 cuando agentes de la Guardia Civil hallaron el cadáver de un hombre, Juan Carlos Rodríguez Borrego, que se encontraba desaparecido desde septiembre de 2017, en el huerto de su vivienda en La Chica Carlota. Tras meses de investigaciones, una minuciosa inspección logró localizar un lugar sospechoso. En el huerto había una pequeña zona en la que se notaba que la tierra estaba algo más alta. Los agentes excavaron y rápidamente vieron que algo había bajo tierra. Era un cadáver en avanzado estado de descomposición. La investigación apuntó a que se trataba de un hombre, de 45 años, propietario de la vivienda cuya desaparición fue denunciada por sus hermanos en septiembre del año anterior.

La instrucción del caso arrancó prácticamente entonces, hace cuatro años. Pedro Gómez fue detenido en Madrid con el vehículo del desaparecido, había usado sus tarjetas de crédito y sus documentos de identidad. En la casa donde fue hallado el cadáver también se hallaron un pico y una pala que se analizaron por si los restos de tierra que conservaban se corresponden con los del huerto donde se encontró el cuerpo. Este pico y esta pala se habría comprado en Ciudad Real.

Pedro Gómez ya entró en la cárcel acusado de haber robado a otras personas drogándolas previamente. De hecho, tiene numerosos antecedentes penales y en el momento de los hechos estaba en busca y captura para cumplir una condena. También, este hombre, que se hacía pasar por abogado del Arzobispado de Madrid, había estado nueve años como novicio del Valle de los Caídos. Allí robó un relicario, por lo que fue condenado. El principal móvil por el que presuntamente mató a su víctima en La Chica Carlota fue el robo, ya que está acusado de vaciarle las cuentas, robarle el coche y también la identidad.

Los agentes de la Guardia Civil acudieron varias veces a La Chica Carlota para saber qué había pasado con el vecino desaparecido. Peinaron la casa en numerosas ocasiones pero hasta que no vieron algo sospechoso en el jardín no dieron con el cadáver de la víctima. Según la investigación, el asesino había cubierto el cuerpo de la víctima con tres colchas y almohadas, que impedía que los gases de la descomposición afloraran por el terreno, lo que hizo que los perros no descubrieran nada raro en la zona.

Los informes telefónicos

La investigación ha durado varios años más, en los que se han sucedido los informes. Los últimos en poder del juez son de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba. Así, por ejemplo, se han analizado todos los dispositivos informáticos de Juan Carlos Rodríguez Borrego. En estos dispositivos se ha hallado material que apuntaría a la presunta participación del abogado contratado por la víctima, Joaquín R. G., en el crimen. De hecho, supuestamente fue este abogado el que puso en contacto a la víctima con su verdugo.