Inmaculada Nevado: “Los jueces no tenemos opinión, resolvemos con lo que hay”

La magistrada de la Audiencia Provincial de Córdoba, Inmaculada Nevado, ha dicho este jueves que, aunque las excarcelaciones con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, sean “muy llamativas”, las víctimas “tienen una protección magnífica en este país”, al tiempo que ha negado que los jueces estén dando opinión cuando ejecutan la revisión de condenas.

“¿Opinión? Opinión ninguna, los jueces no tenemos opinión. Los jueces resolvemos con lo que hay”, ha señalado Nevado a los periodistas antes de intervenir en la mesa redonda sobre 'Últimas reformas del Código Penal. Especial referencia a la Ley de Libertad Sexual y al Delito de Malversación', junto al catedrático de Derecho Penal de la UCO, José Manuel Palma, y el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, moderados por Javier Pérez, diputado de la Junta de Gobierno del ICA.

Así, mientras la reforma de la ley está en el Congreso de los Diputados, en pleno debate político entre los miembros del Gobierno y la oposición, la magistrada ha señalado que en Córdoba quedan pocos casos por revisar, y ha defendido precisamente que la Audiencia Provincial de Córdoba “ha sido pionera en la transparencia”, puesto que “se han hecho todas las revisiones de sentencia consensuadas en Junta de Magistrados, con las dos secciones penales y la Sección Civil”.

En cualquier caso, ha asegurado que ninguna revisión de sentencia es “una cuestión interpretativa”, y ha recordado que la legislación española dicta que hay que favorecer al reo como principio básico del Derecho Penal. “Maniobra no tienes, porque no abres un nuevo procedimiento y no nos han dicho: Juzgue a este señor con una nueva legislación”, ha apostillado Nevado, que ha resumido que algunas sentencias se han revisado aplicando “meras reglas aritméticas”.

En este sentido, ha lamentado que, mediáticamente, la reducción de las penas sea “lo más llamativo de la reforma de la ley”, y ha negado que esto signifique forzosamente desprotección de las víctimas. “Aunque las excarcelaciones sean muy llamativas, las víctimas tienen una protección magnífica en este país. Porque tienen un turno específico de violencia sexual, de violencia de género, tienen el Colegio de Abogados, tienen UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer), tienen formación, tenemos un juzgado de violencia sobre la mujer en Córdoba... ¿Se podría hacer más? Como en todos los aspectos de la vida”, ha razonado Nevado.

Además, ha aclarado, por un lado, que la nueva legislación no favorece “necesariamente a todos”, y, por otro, ha cargado contra el análisis presentista. “Ahora está muy de moda hablar de cosas con la mirada de hoy. La judicatura no puede volver a juzgar a nadie. Puedes revisar penas en virtud de una nueva jurisdicción legal, esté mejor o esté peor, porque la política no le corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo. Lo que se nos ha pedido hacer y lo que tenemos que hacer es interpretar la ley en favor del reo”, ha insistido.

Sí que se atisba resignación cuando apunta que, justo cuando la judicatura está acostumbrándose a la nueva ley, llegue ahora una propuesta de reforma. “Hay mucha enjundia jurídica que a los tribunales no nos ha dado tiempo a aplicar ni a resolver, porque esta legislación se aplica desde el 7 de octubre. Y a la Audiencia Provincial no ha llegado aún ningún caso que enjuiciar a la luz de esta ley. Pero mire, es lo que hay. Con eso funcionaremos”, ha zanjado.