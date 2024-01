La familia del soldado Carlos León acusará al capitán y a dos tenientes de homicidio

La familia del soldado sevillano de la Brigada Guzmán El Bueno X fallecido en Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, Carlos León, ampliará la acusación de homicidio contra los dos tenientes que dirigían la maniobra del día de autos junto al capitán, contra el que ya presentó denuncia el pasado 29 de diciembre.

Según un comunicado difundido a los medios por el abogado Luis Romero, que representa a la familia de Carlos León, su bufete está redactando un escrito de ampliación de la denuncia, en el sentido de considerar los hechos dos presuntos delitos de homicidio doloso por omisión en su modalidad de dolo eventual, además de ampliar la imputación a los dos tenientes presentes aquel día en el lago en el que perdieron la vida tanto León como el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz.

Romero ya dijo este martes en una rueda de prensa que, ante su denuncia, también tendrá que responder el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Además, anunció que recurriría la decisión de inhibición del juzgado de instrucción no 4 de Córdoba a favor del Juzgado Togado Militar no 21 de Sevilla.

“Mientras dicho auto no sea firme, seguirá instruyendo las diligencias previas el juzgado de instrucción”, aclara el letrado, para el que, a la vista de los hechos, “resulta claro y patente que no se cumplieron las normas de seguridad e higiene en el trabajo, ni hubo ni se respetó un plan de prevención de riesgo”.

Y ello a pesar de que, según sostiene el abogado, “varios militares advirtieron al capitán que no se daban las condiciones para practicar dicho ejercicio y que era mejor dejarlo para otro momento”. “El capitán dijo que seguirían adelante a pesar de las circunstancias adversas y de que la tropa se había levantado ese día a las 05.00 horas y habían practicado unos ejercicios muy duros ese día y en los anteriores”, asegura.

El resto del comunicado sigue el relato de los hechos expuestos por el abogado de la familia del soldado, que contaba este miércoles que, según los testigos que ya han declarado ante la Guardia Civil, el capitán habría dado la orden de “que los soldados no se agarraran a la cuerda-guía” que atravesaba la mitad del lago artificial salvo caso de “extrema necesidad”, “de vida o muerte”, ordenando a los militares “patear” en agua. También ha desvelado que algunos de los militares portaban durante el ejercicio mochilas de hasta 12 kilogramos de peso debido al “castigo” impuesto de incluir una “simulación de mina” de unos tres kilos “por no haber realizado bien un ejercicio” en los días previos, según ya trascendió este lunes.

Según siempre el relato de los hechos expuesto por el abogado, son varios los testigos que aseguran que el capitán ordenó incluso soltar la cuerda para poder arrastrar hasta la orilla a los soldados que se hundían, “pero eso hizo que se hundieran más”. Aunque no ha podido concretar en qué momento dio esa orden el capitán, su intención podría haber sido que hiciera “de látigo” pero se dio el efecto contrario, ha explicado. “Aquello no estaba preparado. Fue un sálvese quien pueda”, ha resumido.

“Todo era un descontrol”, ha incidido el letrado al hilo de la declaración de “muchísimos testigos” cuando varias voces alertaban de que algunos soldados se estaban hundiendo en el lago. También ha recordado la muerte del cabo Jiménez al intentar rescatar al soldado León, y el hecho de que otro quedara inconsciente y otros dos tuvieran que ser hospitalizados por hipotermia, lamentando en ese sentido que llevaran encima “una mochila estanca que no flotaba pese a las indicaciones contrarias del capitán”. “¡A patear!, les gritaba”, ha expuesto el abogado, quien ha comentado que “hubo bastante incredulidad en que aquello estuviera ocurriendo”

“¿Por qué se hizo ese tipo de ejercicio bajo esas condiciones el último día de la instrucción?”, se ha preguntado. Unos 40 testigos han declarado ya ante la Guardia Civil por estos hechos, entre ellos el citado capitán, que según Romero ha mantenido que “se hizo lo que se tenía que hacer” y que en esos ejercicios “tiene que haber riesgos, como en la guerra”. “Pero no estamos en guerra, estaban en una instrucción y tuvo que haber prevención. Según ha dicho también, los testigos han achacado negligencias al capitán pero, a medida que sube la graduación entre esos testigos, defienden la labor del mando militar durante aquella mañana.

