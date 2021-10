Denuncian ante el Seprona el asfaltado de una vía pecuaria en una parcelación de la Sierra

Los colectivos A Desalambrar y Ecologistas en Acción han registrado una denuncia ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el asfaltado, presuntamente sin autorización administrativa, de un tramo del camino histórico Camino de la Umbría, que podría ser un caminos público, por parte de los propietarios aglutinados entorno a la Asociación de Vecinos Las Siete Fincas.

El camino asfaltado, según los denunciantes, conecta con el antiguo Cortijo del Bejarano, y está situado en la parte menos consolidada de "la parcelación ilegal". Así es como lo recoge expresamente la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde enero de 2002, como en la posterior revisión con motivo de la adaptación del citado instrumento urbanístico a las sucesivas modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En el PGOU, la parte menos consolidada se considera suelo no urbanizable de especial protección.

En este sentido, el PGOU de Córdoba señala que las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable de especial protección son aquellas o parte de ellas "escasamente desarrolladas o consolidadas y que se encuentran en zonas de alto valor ambiental o agrícola en las que predominan dichos valores sobre las áreas ocupadas por los procesos de parcelación/urbanización". Estos ámbitos están sometidos al régimen urbanístico previsto para los suelos de especial protección en los que se integran calificándose las edificaciones ilegales existentes dentro de estos como "edificios fuera de ordenación" en las que no se permitirá reforma o mejora alguna ni dotación de servicios”.

Tanto A Desalambrar como para Ecologistas en Acción, "no es la primera vez que los vecinos de la Asociación de Vecinos Las Siete Fincas asfaltan caminos de servicios e incluso tramos de vías pecuarias". De hecho, en ésta última actuación, además de asfaltar un tramo nuevo de una camino rural, han parcheado el asfalto del camino denominado por los vecinos Avenida del Rosal”. Este camino corresponde con la vía pecuaria denominada Vereda del Negro, que como vía pecuaria no puede asfaltarse.

"Con el progresivo asfaltado de los caminos que están ocupados por la parcelación ilegal, se pretende, por un lado, mejorar la accesibilidad de los residentes, y, por otro, la de ir consolidando una imagen de urbanización residencial, ordenada y dotada, de las necesarias infraestructuras desde un punto de vista urbanístico para facilitar en un futuro próximo su regularización. En cambio, desvirtúan estos caminos para el uso público del senderismo o la BTT", señalan en la nota de prensa.

A Desalambrar y Ecologistas en Acción han expresado su "más profunda preocupación por la inacción de las administraciones públicas ante presuntos casos flagrantes de comportamientos colectivos de carácter ilegal. Mirar hacia el otro lado, convierten a las instituciones públicas en cooperantes necesario de un fenómeno social que está devastando uno de nuestro principales activos ambientales, la Sierra de Córdoba", agregan.

