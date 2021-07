El concejal cesado de Guadalcázar denuncia a otra edil por el cobro de dinero de viajes organizados

Domingo Reina, el teniente de alcalde de Guadalcázar cesado por su alcalde, Francisco Estepa (PSOE), ha denunciado a la concejala que le ha sucedido en el cargo por el destino del dinero de los viajes organizados por el Ayuntamiento. Reina, cuya declaración ha sido aplazada a septiembre, ha demandado a Rosario Alcalde ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Posadas, al que solicita que inicie las correspondientes diligencias de investigación, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

El exteniente de alcalde de Hacienda se refiere a unos hechos que le habría comentado, según su denuncia, el propio alcalde en octubre del 2019, al poco de tomar posesión. El regidor, siempre según la demanda, preguntó al denunciante como concejal de Hacienda que era por el dinero de los viajes organizados por el Ayuntamiento. El demandante respondió que ese dinero era recogido por la concejala denunciada, que era la que organizaba los viajes y se encargaba de la recaudación. A su respuesta, según la demanda, el alcalde le dijo que no se fiaba de la edil, que era "reincidente" por, presuntamente, un "desvío para lucro personal".

El concejal propuso llamar a la empresa de transportes para comprobar los hechos. La compañía les señaló que habían cobrado el dinero a través de la plataforma FACE con fondos de la Concejalía de Turismo. Sin embargo, "el dinero de esos viajes nunca los ingresó la denunciada en el banco por lo que no estaba contabilizado", denuncia el exteniente de alcalde. Al preguntarle a la edil por el dinero, según la demanda, esta estuvo dos semanas sin pasar por el Ayuntamiento al ponerse nerviosa y les habría dicho que se lo dio al propio alcalde.

Domingo Reina asegura que no ha vuelto a saber nada del dinero y que al preguntarle al alcalde éste le dijo que "estaba averiguando".

En total, la demanda estima una suma total de 4.513 euros del dinero presuntamente recogido en mano por la concejala denunciada. Los viajes organizados eran a la Costa del Sol o a diversos pueblos de la provincia de Córdoba y Málaga.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!