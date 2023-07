Los bomberos de Córdoba no tendrán que devolver el dinero cobrado de más en sus horas extra

Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, los bomberos de Córdoba que trabajaban sábados, domingos y festivos han estado cobrando de más por sus horas extraordinarias. O cobrando un suplemento pactado fuera de convenio pero no regulado, según intuye el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de Córdoba que le ha dado la razón al Sindicato de Bomberos (SEB).

En 2022, un policía local de Córdoba presentó una demanda ante los juzgados, que aunque fue rechazada abrió una espita. El agente quería cobrar por las horas extraordinarias como los bomberos, según había comprobado. Tras la demanda, el Ayuntamiento detectó que desde 2018 los bomberos venían cobrando algo más por cada hora extraordinaria a lo que se encuadraba el convenio.

En esencia, el convenio del Ayuntamiento fija un pago por horas extraordinarias que en el caso de los bomberos es diferente. Cualquier trabajador municipal, incluidos los policías, tienen turnos de ocho horas. Así, les corresponde un abono extra de 58,72 euros. Los bomberos de Córdoba tienen turnos de 24 horas y media. Ante ello, han venido cobrando tres veces lo que cualquier otro trabajador en sábados, domingos y festivos por esas horas extraordinarias. Es decir, cobran 176,16 euros por cada sábado, domingo o festivo trabajado.

No obstante, a partir de 2018 no cobraban por 3 sino que se incluyeron unos decimales. Primero fueron por 3,20 y después llegaron a los 3,43. Esos decimales fueron detectados primero por el policía local, que también quería cobrarlos, pero que el juzgado se los denegó. Después por el Ayuntamiento y por todos los servicios municipales. De manera que aún no se ha explicado, ningún servicio lo detectó.

Un informe de la Intervención General de Fondos señaló que eran pagos indebidos y que debían reintegrarse. Pero es en el proceso de reintegro donde el Ayuntamiento admite haber fallado. Según señala el juez en su sentencia, asumida por la Asesoría Jurídica Municipal, el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento consideró iniciar el proceso de reintegro aludiendo a un “error material”. Cada mes, los responsables de los bomberos enviaban a Recursos Humanos un excel con las horas extra trabajadas y los abonos que debían percibir los agentes. Ahí ya venían los decimales pero no fueron detectados en tres años.

El juez señala que eso no es un “error material” ni “aritmético”. En esencia, que nadie se ha equivocado sino que era algo totalmente intencionado. Y que con ese argumento no se le puede pedir ahora a los bomberos que devuelvan el dinero. Si lo cobraron fue, señala el juez, por que alguien se puso de acuerdo con el colectivo para que así sucediera. Pero se hizo fuera de convenio y, también, de los presupuestos municipales.

Es decir, el magistrado señala que el Ayuntamiento lo ha hecho mal dos veces: primero pagando de más sin justificarlo y segundo reclamando ese dinero con un argumento que no se sostiene.

La sentencia cobra firmeza y el Ayuntamiento no podrá reclamar el dinero cobrado de más como venía haciendo en cada una de las nóminas de los bomberos. Al contrario, el dinero que haya reintegrado lo tendrá que devolver. Eso sí, el criterio que se vuelve a aplicar es el anterior. Cada hora extra de los bomberos se tendrá que pagar conforme a lo estipulado en su convenio.