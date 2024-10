La Audiencia ratifica la absolución de dos denunciadas por dar una bofetada a un niño de seis años

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la absolución de una conserje y una monitora de un colegio de Córdoba, quienes fueron acusadas de haber agredido a un menor de seis años. Según la denuncia presentada por la madre del niño, el menor habría recibido una bofetada la recepcionista en el centro, y una lesión en el brazo ocasionada la monitora del comedor escolar. Ambas mujeres, defendidas por el abogado cordobés Marcos Santiago Cortés, fueron denunciadas por la madre, que buscaba una condena por delito leve de lesiones y maltrato.

Sin embargo, la sentencia original, emitida por el juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, ya había determinado que no existía suficiente evidencia para demostrar que las acusadas hubieran actuado con dolo o intención de agredir al niño. Durante el proceso judicial, se presentaron testimonios y pruebas que mostraban una versión diferente de los hechos.

La madre del menor interpuso un recurso de apelación tras la absolución inicial, buscando que se revisara el caso y se condenara a las acusadas. No obstante, la Audiencia Provincial, tras analizar los argumentos del recurso, decidió ratificar la absolución, concluyendo que no había nuevas pruebas que demostraran que las acusadas hubieran cometido las agresiones. Además, se consideró que las pruebas y testimonios presentados no acreditaban de manera concluyente los hechos denunciados.

La sentencia final señala que, aunque el niño pudiera haber sufrido algún tipo de incidente en el colegio, no queda probado que este haya sido causado de manera intencional por las acusadas. La Audiencia Provincial de Córdoba ha cerrado el caso, confirmando que las acciones de las denunciadas no constituyen delito alguno, y poniendo fin a un proceso judicial que ha generado preocupación en el ámbito educativo del centro.