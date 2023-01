Recuperan joyas valoradas en más de 3.000 euros robadas en una vivienda

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lucena a dos personas como presuntos autores de un delito contra el patrimonio, al imputarles la sustracción de diversas joyas valoradas en más de 3.000 euros, en una vivienda de Cabra (Córdoba).

Los hechos se produjeron el día 10 de enero, en una vivienda situada en la localidad egabrense, cuando la dueña de la casa sorprendió escondida en una habitación de su domicilio a una mujer, quien había accedido al interior de la vivienda aprovechando un descuido de esta, mientras realizaba labores del hogar.

Seguidamente, la perjudicada inspeccionó su domicilio, percatándose de que le faltaban diversas joyas valoradas en más de 3.000 euros, lo cual puso en conocimiento de Policía Nacional, comenzando los agentes desde ese mismo momento una investigación.

Finalmente los agentes, tras una incesante investigación, lograron identificar y detener a la presunta autora de los hechos, quien iba acompañada de un varón, al que se le imputa la presunta autoría de un delito de receptación.

Los autores fueron detenidos cuando pretendían vender parte de las joyas sustraídas en una casa de compra-venta de oro de Lucena. Las joyas recuperadas por los agentes, fueron entregadas a su legítima propietaria.

