Recuperadas en Córdoba más de 2.000 piezas arqueológicas que se vendían en internet

La Guardia Civil de Córdoba ha depositado en el Museo Arqueológico de Córdoba un nuevo botín arqueológico incautado en dos operaciones realizadas en la provincia en los últimos meses, que se iniciaron tras detectar a particulares que trataban de vender por internet piezas de incalculable valor patrimonial.

El botín incautado por los agente del instituto armado es muy importante: más de 2.000 piezas, entre ellas monedas, puntas de flecha, fíbulas, pendientes o piezas de cerámica y cristal de distintas épocas, que van desde la prehistoria a la era islámica, y que, desde este viernes, han pasado al catálogo del Museo Arqueológico de Córdoba, donde han sido presentadas por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Gámez ha recalcado ante los periodistas la importancia de estas dos operaciones relacionadas con el rico patrimonio histórico, que, tal y como ha recordado, en España está protegido por la constitución y por la ley de patrimonio histórico español". Además, ha recordado que, en los últimos 5 años, la Guardia Civil ha llevado a cabo 122 operaciones de esta naturaleza (cinco de ellas en Córdoba), y que han dado como resultado un total de 337 detenidos e investigados y casi 90.000 bienes culturales intervenidos.

Las dos últimas operaciones que se han desarrollado en la provincia parten de la venta ilícita en internet. La primera, llamada Operación Bembézar, ha llevado a la detención en Espiel de un pitero que, además de que se dedicaba a buscar piezas arqueológicas, también receptaba y revendía otras en la red.

El detenido se enfrenta a delitos contra el patrimonio, espolio de yacimiento o receptación, entre otros delitos, tras detectar los agentes de la Guardia Civil del Puesto de Peñarroya-Pueblonuevo que habría alcanzado unas ventas de más de 40.000 euros desde 2015 con estos productos, provenientes en su mayoría de piteros como el detenido.

Fueron los agentes los que descubrieron una oferta de más de 700 piezas a la venta en una web de coleccionistas, que les llevó al domicilio del detenido, donde, además del cuantioso botín, hallaron un detector de metales, pico y una zona de trabajo arqueológico. Según ha detallado Gámez, solo en 2020, el investigado vendió piezas por valor de 6.000 euros.

La segunda operación se ha llamado Ponderosa y ha tenido lugar en el extrarradio de Córdoba capital. Según han informado los agentes, arranca en septiembre, tras detectar un anuncio de venta de monedas antiguas en una web.

En este caso fue el Seprona el que identificó al vendedor, al que le incautaron un total de 66 monedas de diferentes tamaños y épocas históricas, y se le denunció por un delito contra la ley de patrimonio por su venta ilícita.

Estas dos operaciones de la Guardia Civil se suman a la que ya presentó el Museo Arqueológico en febrero, cuando recibió de la Policía Autonómica el tesoro de la amarguilla, un botín de joyas andalusíes del siglo XI, compuesto por un total 623 piezas, 98 de ellas de oro, plata y plata sobredorada, 14 cuentas de piedras duras (cuarzo y cristal de roca), cuatro cuentas cilíndricas de coral rosa, 31 cuentas cilíndricas de pasta de vidrio y 476 aljófares (perlas irregulares).

