Rachas de viento de hasta 78 kilómetros por hora dejan un reguero de incidencias en Córdoba

Las intensas rachas de viento que están azotando Córdoba desde la mañana de este jueves están dejando un reguero de incidencias en Córdoba, especialmente en la capital, según han confirmado a este periódico fuentes del servicio de emergencias del 112 Andalucía. Según los datos provisionales del observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba, la racha máxima registrada ha sido de 78 kilómetros por hora a las 13:30 de este jueves.

Una palmera de gran porte ha caído en Puerta Gallegos, sobre las 14:00 de esta jornada, y otra en Gran Vía Parque. Hasta esa hora, el servicio de emergencias del 112 Andalucía llevaba una veintena de incidencias contabilizadas en Córdoba. La gran mayoría se localizan en la capital, donde ha habido varios árboles que han caído arrancados de raíz, también grandes ramas, cableado, antenas, toldos y macetas. No constan personas heridas por estos desprendimientos, en una jornada en la que los bomberos están multiplicando su trabajo.

Así, trabajan en la retirada de árboles completamente caídos en la avenida de las Ollerías o en la calle Federico Mallo. También hay ramas en Arcos de la Frontera, Libertador Hidalgo y Castilla o Periodista Ricardo Rodríguez, entre otras zonas de la ciudad.

Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba ha adelantado a esta mañana el cierre previsto de los parques y jardines de la ciudad, en prevención a lo que pueda ocurrir.

La Aemet ha activado el aviso naranja por intensas lluvias a partir de la tarde de este jueves en el norte y el centro de la provincia de Córdoba, y amarillo en el sur. Se esperan acumulados que podrían ser de 30 litros en menos de una hora o de 60 litros en 12 horas. Además, se mantiene activo el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia.

112 Andalucía ofrece una serie de consejos para evitar situaciones de emergencia en caso de fuertes rachas de viento. En primer lugar, se recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas,...) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. En días con fuertes vientos, es preferible no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En zonas de costa, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que sea posible. Si no nos queda otro remedio, hay que respetar en todo momento las normas de circulación y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales. Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

En el caso de lluvias, se recomienda revisar los bajantes y husillos para confirmar que están limpios para cuando lleguen las precipitaciones. Al igual que cuando hay episodios de viento, es mejor retirar del exterior de las casas cualquier elemento que pueda ser arrastrado por la lluvia.

Es preferible evitar los desplazamientos por carretera cuando esté lloviendo o se esté produciendo una tormenta. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de los medios de comunicación de las recomendaciones de las autoridades y servicios competentes.

Con lluvia se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

