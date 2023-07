En libertad con una orden de alejamiento por apuñalar a un hombre durante una pelea

Un hombre ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento sobre otro después de que este lo denunciara por haberlo apuñalado durante el transcurso de una pelea. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el Veredón de los Frailes y se trata de dos personas que ya se conocían.

El denunciante ha asegurado que el otro hombre, sin mediar palabra, salió de la casa donde estaba y empezó a insultarle, produciéndose una pelea. En el transcurso de la misma, y según el relato del denunciante, el detenido se agachó y sacó un cuchillo, produciéndole dos cortes: uno en el brazo y otro en el pecho, recibiendo un total de 50 puntos de sutura.

Por su parte, el detenido -que acudió voluntariamente a la comisaría este jueves- no ha reconocido los hechos y ha alegado que el denunciante comenzó a agredirle con un casco de moto y, tras esto, comenzó la pelea. El hombre, defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez, ha negado que sacara un cuchillo y presenta hematomas de diversa consideración y dimensiones bastante grandes, así como un bocado en el cuello.

El parte médico del denunciante señala que se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como un comportamiento agresivo.

