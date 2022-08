La Junta pondrá en marcha un protocolo conjunto para actuar ante los pinchazos a mujeres

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que su Consejería, junto a la de Salud y Consumo y la de Jusitica, Administración Local y Función Pública pondrán en marcha un protocolo para acatuvar conjuntamente ante los pinchazos a mujeres en zonas de ocio.

En una entrevistas en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, López ha explicado que Salud tiene un protoclo y su Consejería el suyo, pero “esta misma mañana he estado hablando con la consejera de Salud --Catalina García-- para poner en marcha conjuntamente, incluyento Justicia, un protocolo para actuar ante estos hechos que a todos nos están preocupando”.

Asimismo, la titular de Iguadad ha destacado que “lo más importante es la prevención y saber que esto está ocurriendo”, al tiempo que ha indicado que “si alguien cree que ha podido ser pinchada o lo es en cualquier momento acuda rápidamente a un centro sanitario y que denuncie”, porque eso “es vital”.

En este sentido, en la madrugada del pasado lunes cuatro chicas denunciaron haber sufrido pinchazos en el brazo de la conocida como sumisión química en una discoteca de El Puerto de Santa María (Cádiz), mientras que la Policía Nacional investiga varios posibles intentos de sumisión química durante la celebración de la Feria de San Francisco en el municipio cordobés de Lucena el pasado fin de semana.

