El incendio en un trigal junto a la A-4 quema 700 hectáreas de cereal y masa forestal

El incendio que se originó durante la tarde de este domingo en una zona de trigal junto a la autovía de Sur, A-4, cerca de la Cuesta del Espino, se ha saldado con unas 700 hectáreas quemadas de cereal y de masa forestal, según informan a este periódico desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba.

Las primeras llamadas recibidas por el Servicio de Emergencias 112 se produjeron sobre las 15:50 y, en ellas, los alertantes avisaban de una extensa columna de humo que era visible desde distintos puntos de la ciudad. Los bomberos han trabajado cerca de cinco horas en la extinción del fuego.

La masa forestal que se ha visto afectada pertenece al arroyo Peralta mientras que la zona de cereal arrasada forma parte de las fincas Fuensequilla, Calatravilla, Peralta, Sereno y Matasanos. En el caso de las dos primeras, el fuego ha quemado cereal que aún no había sido recogido. En la finca del Sereno, la superficie calcinada era de cereal que ya había sido retirado.

