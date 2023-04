Dos detenidos acusados de incendiar cuatro vehículos en la vía pública

La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos vecinos de la localidad, de 23 y 31 años, como presuntos autores del incendio intencionado de varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de un aviso recibido en el Puesto Principal de Baena, que la noche del pasado día 22 de marzo, se había producido el incendio, al parecer presuntamente intencionado de cuatro vehículos, que se encontraban estacionados en la zona del casco histórico de la localidad.

Inmediatamente, varias patrullas de la Guardia Civil que se encontraban de servicio de Seguridad Ciudadana en la zona, se desplazaron al lugar indicado, donde tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que los presuntos autores para ocultar el robo de las baterías de los vehículos, habían incendiado intencionadamente los mismos, afectando el incendio a mobiliario urbano y varias fachadas de diversas viviendas.

Los datos obtenidos en la investigación que la Guardia Civil realizó, unido a la colaboración ciudadana, permitió averiguar que los presuntos autores pudieran ser dos vecinos de la localidad de 23 y 31 años, conocidos por sus amplios antecedentes policiales.

Por ello y tras obtener indicios suficientes de la participación de ambos en los delitos investigados, se procedió a su detención en Baena en fechas recientes. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!