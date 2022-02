Denuncian la falta de protecciones para motoristas en la carretera donde falleció un conductor el domingo

La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) ha denunciado a través de una nota de prensa que la muerte de un motorista el pasado domingo en la carretera CO-5401 de Espiel, Córdoba, se podía haber evitado "si la Dirección General de Tráfico (DGT) hubiera cumplido con sus obligaciones y la ley".

El año pasado, en el mes de abril, la Unión Internacional para la defensa de los motociclistas, IMU, denunció ante la DGT y su Director General, Pere Navarro, al titular de la carretera CO 5401, por el mal estado de las barreras metálicas de seguridad de la vía, por carecer de piezas terminales y de abatimiento y por carecer de sistemas de protección para motoristas en puntos sensibles, advirtiendo además a la DGT de la infracción cometida y de que se ponía en grave peligro la vida e integridad de los ciudadanos, en especial la de ciclistas y motoristas. Pero la IMU no solo denunció y advirtió de la ilegalidad de las barreras metálicas de la CO-5401, sino que solicitó a la DGT la restitución de la seguridad vial instalando sistemas de contención legales y garantistas, que cumplan la Norma UNE EN 1317.

Juan Carlos Toribio, responsable de Seguridad Vial de la IMU, ha asegurado que “la DGT no hizo caso ni a las advertencias ni a la denuncia de la IMU, algo que por el momento ya ha causado la muerte de un compañero motorista tras salirse de la vía e impactar contra una barrera metálica de seguridad sin sistema de protección de motociclistas, generándose un mecanismo lesional incompatible con la vida. Además también se tiene que saber que en este siniestro mortal concreto, la señal de peligro está localizada de forma ilegal, está a solo menos de 100 metros y debe localizarse entre los 150 y los 250 metros antes de la sección de curvas advertidas (disciplina impuesta por la N. 8.1 IC de obligado cumplimiento Anexo I RD 1428/03 y otros).”

Este miércoles, el Departamento de Seguridad Vial de la IMU, ha solicitado al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, el cese en funciones del Director General de la DGT, Pere Navarro, y la apertura de expediente disciplinario por incumplimiento de la Ley, "tras su demostrada ineficacia en la seguridad de los ciudadanos motociclistas y no actuar ante las reiteradas denuncias y requerimientos".

En la solicitud presentada ante el ministro del Interior, el responsable del Departamento de Seguridad Vial de la IMU, Juan Carlos Toribio, expresa que “ ni entendemos, ni podemos entender que la DGT (Su Director General de Tráfico) incumpla el artículo 29 de la Constitución y su Ley reguladora 4/2001, ante los requerimientos ciudadanos, así como que haga caso omiso a las denuncias por incumplimiento de la Ley de Seguridad Vial y su Reglamento en lo relativo al estado y conservación de las carreteras, en especial a la denuncia interpuesta y requerimiento practicado sobre la carretera CO 5401 que el día 6 de febrero de 2022 generó las consecuencias de un siniestro mortal de un compañero motociclista.” Toribio también afirma que “nadie está por encima de la Ley, ni el propio Director General de Tráfico. Todos nos encontramos sometidos a la disciplina de nuestro ordenamiento jurídico.”

La solicitud presentada ante Grande-Marlaska literalmente también recoge que:

"Con fecha 26 de abril de 2021, siendo las 16:35 horas y con número de registro “REGAGE21e00005778193”, acompañado de informe denuncia con referencia 2021 CEC 054, se procedió a denunciar ante la Dirección General de Tráfico, concretamente ante su Director, el estado y conservación de la carretera CO-5401 en lo relativo a la conservación de los sistemas de contención y la ausencia de sistemas de protección de motociclistas".

Se denunciaba ante el Director General de Tráfico al titular de la carretera CO 5401 en Córdoba bajo el concepto:

“Poner en peligro la vida e integridad de los ciudadanos al mantener la vía en condiciones que afectan gravemente a la seguridad vial, localizándose la presencia de barreras metálicas de seguridad con ausencia de la pieza terminal y abatimiento.

Se solicita la restitución de la seguridad vial instalando sistemas de contención legales y garantistas que cumplan la EN 1317”.

Al mismo tiempo se advertía de la ausencia de SPM (Sistemas de protección para motociclistas). SPM que deberán instalarse bajo los criterios de la OC. 35/2014 dando cumplimiento a la parte 8 y ajustándose a lo preceptuado por el artículo 57 del RDL 6/2015 y el 139 del RD 1428/03 bajo el mandato del artículo 17 de la Constitución Española.

Así, el 6 de febrero de 2022, un motociclista perdió el control de su vehículo impactando contra una barrera metálica de seguridad sin sistema de protección de motociclistas, generándose un mecanismo lesional incompatible con la vida. "Debido a la configuración de la vía, el tramo debería haber sido dotado de SPM y posiblemente las consecuencias hubieran sido diferentes y hoy estaría entre nosotros", detallan.

Las posibilidades de este tipo de siniestro y sus consecuencias ya fueron advertidas en la denuncia cursada sin que la DGT nos haya informado de las medidas adoptadas y sin abrir el correspondiente expediente sancionador contra el funcionario responsable de esta toma de decisión, tal y como se solicitaba en la denuncia y requerimiento formal tramitado.

"En este siniestro mortal concreto debemos apuntar que:

· La señal de peligro está localizada de forma ilegal, debe localizarse entre los 150 y 250 metros antes de la sección de curvas advertidas, localizándose a menos de 100 metros (disciplina impuesta por la N. 8.1 IC de obligado cumplimiento Anexo I RD 1428/03 y otros).

· No se puede valorar ni demostrar científicamente la velocidad, debido a la imposibilidad de hacerlo. El cálculo sobre la motocicleta sería erróneo al deslizar la misma sobre elementos y puntos de bajo coeficiente de rozamiento tras el vuelco que permite la acción patín, recorriendo muchos metros sin detenerse. La capacidad letal del poste soporte de la barrera de seguridad metálica se puede producir a 25 km/h.

· La barrera metálica de seguridad debería de haberse dotado de sistema de protección de motociclistas. Los hechos ya fueron denunciados", agregan.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!