Un coche en sentido contrario provoca un accidente en la autovía

Un vehículo que circulaba por la Autovía del Sur (A-4) en sentido contrario ha provocado un accidente de tráfico en el que una persona ha resultado herida, según han confirmado fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Córdoba.

Los hechos han ocurrido en la A-4 a las 19:15. A esa hora, en el kilómetro 383,4 en sentido Sevilla, han chocado un turismo y una furgoneta. El turismo circulaba en sentido contrario a la circulación y ha acabado impactando contra la furgoneta.

No obstante, y según los primeros indicios, el conductor no circulaba a gran velocidad, por lo que el impacto no ha sido grande. De esa manera, en el choque solo ha habido que lamentar un herido, el propio conductor del turismo. Aunque sus heridas no revestían especial gravedad, el hombre fue evacuado por los servicios sanitarios hasta el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba. Los ocupantes de la furgoneta han resultado ilesos.

Al lugar, además de agentes de la Guardia Civil, se han desplazado sanitarios y bomberos, que han atendido la emergencia. Ahora, el equipo de atestados de la Guardia Civil está llevando a cabo el correspondiente atestado para aclarar los hechos.