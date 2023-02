Los bloques afectados por la explosión en el Figueroa no corren peligro de derrumbe

Los dos bloques de la calle Pasaje Marino Jerónimo Cabrera, en el Parque Figueroa, que fueron desalojados este jueves tras una potente explosión de gas, no corren peligro de derrumbe, aunque algunas viviendas están muy afectadas.

Los servicios de bomberos y la Gerencia Municipal de Urbanismo han pasado toda la mañana de este viernes inspeccionando los dos bloques, los número 8 y 10 de la calle Pasaje Marino Jerónimo Cabrera, y apuntalando algunos tabiques. El técnico de Urbanismo Juan de Dios García, ha señalado a los periodistas que el edificio donde se produjo la explosión, el número 10, no reviste riesgo de derrumbe.

“Se van a adoptar provisionalmente las medidas de seguridad para que no pueda caerse ninguna persona, ya que se han derrumbado algunos tabiques en las zonas comunes. Los bomberos han retirado previamente algunos restos y la Gerencia, a través de una empresa de ejecuciones subsidiarias, va a cerrar las zonas comunes para evitar incidentes y para limpiar toda la escalera, que está llena de cascotes”, ha señalado García, que ha remarcado que hay varias viviendas en el bloque colindante en las que también hay que actuar por los daños que ha causado la explosión.

Hay viviendas que no son habitables en estos momentos en ambos bloques, según este técnico, que ha señalado que hay cascotes por todos lados, y que el número de viviendas en las que no se puede entrar son unas cuatro de ambos edificios. En total, los bloques cuentan con 20 viviendas cada uno.

Algunos vecinos han llegado incluso a pasar la noche en sus casas, según han contado ellos mismos. Otros han tenido que dormir en casas de amigos y familiares durante la noche, mientras que el Ayuntamiento ayudó a alojar a otros de los residentes afectados.

A lo largo de todo el día, ha habido un trajín constante de vecinos con maletas desplazando sus pertenencias, muchas veces ayudados por la Policía Local. Sadeco ha estado limpiando la zona de los restos que salieron despedidos, que llegaron a afectar a un bloque situado a unos 20 metros de distancia.

En el bloque colindante al edificio en el que se produjo la deflagración hay dos casas muy afectadas. Son las del bajo, donde la onda expansiva provocada en el patio de luz destrozó marcos, cristales, techos y desencajó ventanas. El perito técnico de esta comunidad, de hecho, ha recomendado que algunos de los vecinos sean realojados por el seguro en un hotel dado el riesgo que hay de resultar herido por cristales o la posible caída de algún cascotes, e incluso el colapso de un forjado.

Por su parte, agentes de la Policía Judicial han inspeccionado la vivienda donde se produjo la explosión. Según fuentes cercanas a la investigación, ésta se localizó en la cocina, tras un escape de gas. Algunos vecinos han contado a este periódico que el olor a gas era perceptible desde dos horas antes de que se produjera la explosión.

La onda expansiva destruyó totalmente el muro de la vivienda ubicada en el bloque colindante, si bien no afectó a los vecinos que lo habitan. La principal víctima es una mujer de 56 años que vivía con su hijo en el piso que ha explotado, y que resultó herida de gravedad. Ha sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío, según las fuentes consultadas, dada la gravedad de sus heridas. El hijo no estaba en el domicilio cuando se produjeron los hechos, a las 20:30 de este jueves.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!