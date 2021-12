Vox asegura que ya tiene más de 1.100 afiliados en Córdoba

Vox ha asegurado a través de una nota de prens ha aumentado su número de afiliados en la provincia de Córdoba contando ya con 1.134. La formación asegura que también ha crecido su estructura territorial en la provincia de Córdoba.

Así, Vox señala que ahora mismo dispone de 150 afiliados más que hace justo un año y que "ha aumentado el número de voluntarios que cada semana colaboran en los eventos o actos que realiza el partido en la provincia".

El presidente provincial de Vox en Córdoba Alejandro Hernández ha destacado “la labor de los compañeros y voluntarios en todas las mesas informativas que se llevan a cabo en la provincia, que también han aumentado en los últimos meses”. Así, señala que actualmente se celebran una media de 25 mesas informativas mensuales en las que "se atiende a los interesados que quieran conocer el trabajo diario de Vox en la provincia, a nivel nacional, adquirir merchandising del partido o bien quieran conocer de forma más específica el objetivo y planteamiento de la Agenda España".

En cuanto a la implantación territorial VOX Córdoba cuenta con un gestor de equipos, y con coordinadores en todas las zonas provinciales, esto supone diez coordinadores de zona y ocho vicecoordinadores de zona. Además cuenta con 19 coordinadores locales y 18 vicecoordinadores, a lo que en la capital se le suman 10 coordinadores de distrito y un vicecoordinador, además de 6 coordinadores de barrio.

Además, en los últimos meses se ha procedido al nombramiento del nuevo Vicesecretario de Afiliación, Alejandro López Del Moral y del nuevo Vicesecretario Jurídico Rafael del Campo. Se activa también, dentro de afiliación, el grupo de jóvenes de VOX en Córdoba bajo la responsabilidad de José Manuel Moral.

