Un viaje en un tren histórico por las antiguas vías de ancho nacional

La provincia de Córdoba ha acogido esta semana a un 'invitado' particular: un tren histórico guiado por una locomotora de los años 60 y con vagones de compartimentos antiguos, que ha viajado hasta Córdoba y otras ciudades de Andalucía por las antiguas vías de ancho nacional.

Se trata del denominado The Costa con locomotora Alco clásica, un tren chárter fletado por una agencia de viajes británica -PGT Tours Rail and Culture- que ha viajado por antiguas vías de ferrocarril por distintas provincias andaluzas en esta semana, entre el 22 y el 28 de enero, entre ellas Córdoba.

“Únase a nosotros en nuestro tren chárter especial anual por el sur de España, uno de los refugios de invierno tradicionales para los británicos, que ofrece temperaturas agradablemente cálidas, especialmente en la costa”, ofrecen los promotores del viaje, que destacan las cadenas montañosas que se cruzan en el recorrido por “los ferrocarriles de ancho ibérico” de Andalucía que, aseguran “se encuentran en una posición precaria, algunos reducidos a operaciones exclusivas de carga y otros amenazados por nuevas líneas y servicios de alta velocidad”. Por eso, promocionan, “ahora es definitivamente el momento de viajar por estos ferrocarriles históricos, algunos de los cuales ofrecen un paisaje espectacular y una magnífica infraestructura ferroviaria”.

Este singular tren ha pasado varios días por Córdoba. El 24 de enero, elprimero, donde “la ruta se dirige hacia el sur por la antigua línea principal a Málaga, solo para carga hasta Bobadilla desde 2013”. Al día siguiente, 25 de enero, hacia donde marchaba por la circunvalación de mercancías y, a la llegada, se recomendaba conocer la capital califal: “Todo el centro histórico de Córdoba es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la Mezquita Catedral como el corazón de la ciudad y se recomienda una visita”.

De hecho, también el día posterior, el 26 de enero, los turistas de estre tren histórico han estado también en Córdoba. Primero, tomaron el tren para salir “por la línea principal clásica que discurre prácticamente paralela a la línea de alta velocidad que ha absorbido la mayor parte del tráfico, hasta Sevilla”. Y tras la visita a la capital andaluza, “regresar a Córdoba para pasar una segunda noche en esta hermosa ciudad. Por supuesto, puede optar por no tomar el tren de hoy y permanecer en Córdoba durante el día para explorar esta fascinante ciudad”, invitan los promotores del viaje. Finalmente, este viernes 27 de enero, el tren Alco ha salido de Córdoba para regresar a Madrid y finalizar este viaje por vías antiguas del ferrocarril por Andalucía.

La ruta comenzó la pasada semana desde Reino Unido, ofreciendo la posibilidad de llegar en avión o tren a través del Canal de La Mancha y AVE hasta Andalucía. Desde la estación madrileña de Chamartín, el tren ha pasado por Aranjuez y Alcázar de San Juan, para cruzar a continuación Despeñaperros e introducirse en la geografía andaluza, por “recorridos sinuosos” y paisajes que desgrana la agencia de viajes sobre el recorrido por vías de ancho nacional.

El tren Alco pasa ha recorrido Guadix y ha llegado a Granada, para viajar después a Málaga circulando por Linares, Espeluy, Córdoba, Bobadilla y Antequera, para dirigirse después a Algeciras, Ronda, Cádiz y Jerez, vía Sevilla y finalmente a Jaén, con tres días en Córdoba en la que consideran “una memorable aventura invernal”. El viaje ha tenido un coste de entre 1.585 a 1.785 libras, que son de 1.808 a 2.036 euros por viajero.

