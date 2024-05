Universitarios de Córdoba ganan un primer premio en innovación sobre inteligencia artificial

Reboots, la iniciativa de atmira basada en IA generativa, tiene ya los tres ganadores tras celebrar la final de su primera edición en su HUB Madrid. Un evento que ha contado con la presencia de 50 participantes procedentes de toda la geografía española y en la que se han repartido los 6000€ en premios. Un encuentro inspirador y estimulante en el que los casi 50 participantes, han expuesto el fruto del trabajo de los últimos meses.

El primer premio ha sido para el proyecto Talk to All desarrollado por tres estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de Córdoba. Son Alba Palomino, Jesús Escribano y Rafael Emilio Pérez miembros todos ellos del Aula de Software Libre.

Los tres estudiantes cordobeses han desarrollado una aplicación web usando Inteligencia Artificial que permite traducir el lenguaje de signos a texto y también traducir el texto a voz. El desarrollo de los tres equipos puede jugar un papel clave en la comunicación de personas con discapacidad auditiva.

Talk to All ha recibido el primer premio de la competición Reboots de manos de Javier Ramis, Innovation and AI en Luzia y miembro del jurado experto, quien ha destacado “la complejidad y el atrevimiento en abordar un proyecto complejo y por el uso de la Inteligencia Artificial más allá del uso de Chat GPT, así como por el componente social del proyecto”.

Por su parte, Alberto Burguete, director de Shaper la marca digital de atmira, ha puesto de manifiesto cómo este evento potencia el ecosistema atmira y la apuesta por la innovación, animando a los participantes a “buscar con espíritu crítico cómo hacer las cosas mejor y ser valientes y curiosos. Innovar en nuestro día a día en todo lo que hacemos”.

El acto ha tenido lugar en la sede de atmira, en el espacio colaborativo donde las 50 personas conformadas por los siete grupos participantes, los miembros del jurado y también los cuatro mentores, profesionales de atmira que han acompañado a los equipos durante todo el proceso.

Con Reboots, atmira se une a un futuro en el que la tecnología no solo transforma nuestra realidad, sino que también la enriquece a través de la IA Generativa. Reboots busca ser más que una competición de innovación: un movimiento, un motor de cambio, dedicado a reinventar la forma en que nos enfrentamos a los desafíos sociales y ambientales, y a marcar un antes y un después en la lucha por el desarrollo de soluciones sostenibles en el sector de IT.

SOBRE ATMIRA

atmira es una compañía de servicios tecnológicos con casi 20 años de historia y un equipo de 900 personas distribuidas en diferentes HUBs situados en Madrid, Barcelona, Córdoba, Vilafranca y Sevilla. Un ecosistema formado por comunidades de expertos facilitadores de soluciones y servicios en transformación digital, donde el negocio es el motor económico que revierte en innovación y en el desarrollo de las personas para contribuir a un futuro más sostenible.

atmira nace en 2005 como consultora boutique, con la creación de un producto propio que actualmente es líder de mercado en el ámbito de Risk Management y que fue clave para situar a la compañía como partner estratégico en la industria Financiera. Tras años de experiencia aportando soluciones y servicios con una clara orientación a plataforma, hoy atmira accede a través de la originación y de sus capacidades tecnológicas, a diferentes industrias con una vocación internacional que la ha llevado a estar presente en proyectos en las regiones de EMEA y LATAM.

El HUB Córdoba de atmira abrió el año 2018 en un edificio emblemático de dos plantas en el centro de la ciudad. Con un equipo de aproximadamente 100 personas, el HUB Córdoba apuesta claramente por el talento local incorporando tanto perfiles con experiencia como a alumnos en prácticas procedentes de la propia UCO y de centros de Formación Profesional.