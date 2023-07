Trabajo, enfermedad o embarazo: argumentos ante la Junta Electoral para librarse de una mesa el 23J

Mayores de 65 años, enfermos, motivos de trabajo o embarazadas, estos son algunos de los motivos que los cordobeses alegan para rechazar su asignación en las mesas electorales del próximo 23J. En total unas 4.100 están siendo notificadas por parte de la Junta Electoral de Zona de Córdoba (JEZ) para cumplir con su obligación como ciudadanos.

La JEZ ya ha recibido más de 600 alegaciones, es decir, una media de 100 al día desde que comenzó el proceso de notificación a los seleccionados, según han detallado a Cordópolis fuentes de este organismo.

Este lunes hubo una gran afluencia de personas en la Ciudad de la Justicia de Córdoba con el objetivo de presentar estas alegaciones. “El lunes vino toda la gente después del fin de semana y ahora está más calmado”, comenta un trabajador ante la tranquilidad de esta oficina durante la mañana de este martes.

Durante este turno, han ido llegando a cuenta gotas personas como Marta -nombre ficticio- quien ha señalado que ella es trabajadora sociosanitaria en una residencia. “La empresa no puede asegurar mi sustitución ese día. Cuando me notificaron, les pedí la documentación y hoy vengo a entregarla”, ha explicado.

A primera hora, coincidiendo con una temperatura más amable, se han acercado más ciudadanos, entre ellos, una mujer con una enfermedad cardíaca. “En mi colegio electoral el aire acondicionado no funciona muy bien y con el calor no puedo estar allí todo el día”, ha destacado. Tras ella una joven embarazada explica que tiene la fecha de parto el 12 de julio. “Es que si no doy a luz antes, me pilla en el colegio electoral”, ha bromeado.

También han pasado por estas oficinas personas mayores de 65 años, quienes pueden evitar presentarse en la mesa electoral debido a su edad. Como explica un funcionario a un señor, una vez que alegan por este motivo ya no vuelven a ser notificados. Este es el principal motivo seguido de enfermedades, lactancia o funcionarios en activo.

La media de estos escritos en las elecciones ya celebradas se sitúa en torno a 900, aunque en las pasadas elecciones municipales del 28M se alcanzaron las 1.080 en tres semanas, según ha detallado el secretario de la Junta Electoral de Zona, Juan Calzado Juliá. “Nosotros hacemos 4.100 nombramientos, tenemos 460 mesas electorales. Si en ocho días llegamos a las mil pues imagina lo que supone”.

Excusas válidas

La Junta Electoral de Zona de Córdoba (JEZ) envía junto a las notificaciones un documento donde detalla los motivos recogidos por la Junta Electoral Central y acordados a su vez por el organismo cordobés. Entre ellos explican que se considerarán las excusas relacionadas con la contratación de viajes con fecha anterior al anuncio de elecciones el pasado 30 de mayo.

Respecto a los desplazamientos, recogen en estas líneas que no serán excusas válidas cuando el alojamiento vacacional se encuentre a menos de 250 kilómetros o cuando esta estancia se dé en una segunda residencia, independientemente del lugar donde se encuentre.

También se detallan las excusas que tradicionalmente se han contemplado durante el desarrollo de elecciones anteriores, como por ejemplo cuidado de familiares o menores, enfermedades, desarrollo de actividad profesional el día de las elecciones o ser mayor de 65 años.

Aquellas personas citadas a ocupar un puesto en la mesa electoral tienen una semana de plazo desde su notificación para poder alegar sus motivos a la JEZ, aunque si posteriormente surgiera cualquier excusa contemplada en el listado de alegaciones, pueden presentarse ante este organismo hasta el día anterior a la celebración de las elecciones generales.