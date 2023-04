Trabajadores del comercio realizan paros contra la Zona de Gran Afluencia Turística con la que trabajan domingos y festivos

Trabajadores del sector de comercio se han concentrado este sábado a las puertas del centro comercial La Sierra, dentro de los paros convocados por UGT para este 29 de abril, como rechazo a la declaración de todo el municipio de Córdoba como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que permite abrir los domingos y festivos de abril, mayo, septiembre y octubre.

Los paros convocados, entre 12:00 y 14:00 y 20:00 y 22:00, forman parte de las movilizaciones que los sindicatos y trabajadores del sector de comercio vienen realizando contra esta medida de la Junta de Andalucía.

Juan Martínez, secretario provincial de FeSMC UGT – Córdoba ha asegurado que la declaración de la totalidad del municipio de Córdoba como Zona de Gran Afluencia Turística “es una auténtica aberración, no tiene fundamento alguno. Los comercios del entorno turístico de la Mezquita ya vienen abriendo todos los días desde hace años, pero extender la apertura a los domingos y festivos en el resto de Córdoba nos parece un despropósito”, asegura.

“No somos capaces de imaginar a ningún turista comprando un souvenir de Córdoba un domingo por la tarde en Fátima o en Figueroa”, reflexiona sobre la apertura en domingos o festivos en toda la ciudad, lo que repercute directamente en los trabajadores del sector y su conciliación con la vida personal.

En ese sentido, “Martínez afirma que el decreto de la Junta de Andalucía ”sólo favorece a las grandes superficies, que así pueden abrir todos los días de la semana, como ya ocurre en comunidades como Madrid, en detrimento del pequeño comercio de nuestros barrios y del derecho de las trabajadoras a conciliar su trabajo con la vida familiar“.

Los representantes de los trabajadores del comercio tratan de que la Junta “mueva ficha” sobre este asunto y mantendrán sus movilizaciones hasta entonces. Por parte del Ayuntamiento, el gobierno local ha prometido crear una comisión con participación de grupos políticos y el sector, que elabore una propuesta para enviarla a la Junta.

La propuesta de UGT pasa porque se reduzca tanto geográficamente como en tiempo la Zona de Gran Afluencia Turística de Córdoba, es decir, que sea solo el casco histórico entorno a la Mezquita y no toda la ciudad; y no los cuatro meses como ahora sino menos. “Esperamos que esta misma semana haya algún movimiento de la administración”, confían para que “reconduzca la situación que ha creado”.

