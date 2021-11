Los supermercados cordobeses piden calma a sus clientes: "No hay problemas de suministro"

Ante el temor colapsista, lineales llenos. Es un resumen de la situación que se vive en los supermercados de Córdoba estos días, que siguen trabajando con absoluta normalidad mientras los titulares de la prensa hablan de falta de suministros general y algunos clientes, precavidos o histéricos, incrementan su acopio de algunos víveres en prevención de futuros desabastecimientos.

El mensaje ha calado. Eso no lo niegan en ninguna de las superficies con las que Cordópolis ha abordado este asunto. Tanto Deza, Piedra y Alsara reconocen que algunos clientes han incrementado levemente su demanda de algunos productos, concretamente las ginebras de importación británica -Seagrams y Beefeater-. No obstante, la normalidad es absoluta en los supermercados de estas tres superficies, de gran implantación en Córdoba.

En el retrovisor aquellas imágenes de lineales vacíos en los supermercados durante el primer estado de alarma. El síndrome del papel higiénico, que hizo que este producto desapareciera de los establecimientos y generara un rosario de memes en las redes sociales. Aquel recuerdo sigue vigente hoy cuando se habla con los supermercados sobre la supuesta falta de productos, si bien la respuesta es clara: "No hay falta de suministros".

"No hemos notado que nos falte de nada, pero también es cierto que los pedidos de Navidad los hicimos con bastante antelación", explican desde Supermercados Deza, una de las empresas cordobesas más potentes del sector, y en cuyas superficies, aclaran, no está faltando producto. Entre otras cosas, señalan desde la marca, porque trabajan con proveedores locales y nacionales, que no son precisamente los más afectados por los problemas de abastecimiento.

En este ámbito, todos los actores preguntados, coinciden en que los productos de origen británico sí que son los más señalados por esta problemática, lo cual está relacionado con el Brexit y la subida del precio de la gasolina, que afecta al transporte de mercancías. ¿Es algo dramático? "En el día a día estamos viendo que existe más temor que falta de productos. La realidad es que la mercancía está llegando y lo que sí es verdad es que lo que aumenta es la demanda", explican desde Alsara, otra gran marca con implantación en Córdoba, donde cuenta con unos 270 establecimientos.

Comprar por comprar sí que puede generar desabastecimiento

Alsara, al igual que Deza y Piedra, trabajan con mucho producto local, que, por el momento, está respondiendo bien a la demanda. Así que, según señalan, "nunca faltan productos, lo que puede agotarse es alguna marca concreta", lo cual no es algo nuevo. ¿Quién no ha ido a un supermercado y no quedaba algo de su marca favorita?

En Supermercados Piedra, que cuenta con unos 60 puntos de venta en Córdoba, son taxativos al respecto: "No hay desabastecimiento ni en almacén ni en puntos de venta. No creemos que haya desabastecimiento, ni creemos que lo vaya a haber", afirman desde esta compañía, en la que entienden que se reaccione ante las noticias que están saliendo en los medios, si bien confían en que "no haya episodios parecidos al primer estado de alarma y lo que ocurrió con el papel higiénico".

"Si hemos pasado una pandemia, no creo que vaya a haber problema ahora", sostienen desde Alsara, donde aseguran que los productos esenciales están garantizados tanto ahora como en la campaña de Navidad, para la cual, "si no hay una marca, habrá otra".

Por su parte, desde Deza lanzan un mensaje de tranquilidad y reconocen que hay gente que está saliendo "a lo loco a comprar". "Si esto se generaliza sí que puede haber desabastecimiento. Así que lo que pedimos es normalidad, que se compre con cabeza", indican desde el Departamento de Comunicación.

Por nuestra parte, salimos de la ronda con el carro de la compra lleno y sin que haya faltado ningún producto que echar al cesta. Y eso incluye algún brebaje espirituoso con el que entretenerse este fin de semana.