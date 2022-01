Los sindicatos convocan movilizaciones en “defensa de la sanidad pública” el 19 de febrero

CCOO de Andalucía y UGT Andalucía han anunciado este miércoles en una rueda de prensa movilizaciones en cada una de las capitales de provincia de la comunidad para el 19 de febrero "en defensa de la sanidad pública". Se trata de una convocatoria abierta a organizaciones sociales, plataformas ciudadanas y a todas las personas "que quieran defender nuestra sanidad".

"Estamos hartas y hartos de tener miedo a ponernos enfermos.Los andaluces estamos pagando las consecuencias de la deficiente gestión del Gobierno andaluz con la sanidad pública", ha afirmado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, en la comparecencia ante los medios ofrecida junto a su homóloga en UGT Andalucía, Carmen Castilla, al término de la reunión entre ambas organizaciones sindicales.

En opinión de López, "bastaría con que el consejero de Salud o el propio presidente de la Junta se diera una vuelta por cualquiera de los centros de atención primaria de nuestra tierra, con largas colas, y donde conseguir una cita es misión imposible". De este modo, "la gente de a pie tiene impedido su acceso real y efectivo a la sanidad pública, que es un derecho del que nadie nos puede privar".

A eso se suma, ha señalado Nuria López, que este "colapso" está "impidiendo una acción preventiva que afecta gravemente a la curación de otras enfermedades" y "está dejando fuera del sistema a las personas mayores y a quienes carecen de medios para conectarse digitalmente". "Gente corriente que necesita acceso a la sanidad pública. Quienes no la necesitan, porque pueden pagar la sanidad privada, son los que no tienen reparos en recortarla y en externalizar servicios a la privada haciendo de la salud de todos un producto que comprar y vender".

La líder de CCOO ha recordado que el presidente que se comprometió a cuidar la sanidad, en alusión directa a Juanma Moreno, "es el mismo que ahora está incumpliendo sus promesas". "El presidente andaluz afirma que ningún dato ha empeorado en la región en materia sanitaria. No sabemos qué estadísticas son las que mira porque la realidad es que somos la comunidad autónoma con menor gasto sanitario público por habitante (1.321 euros por persona) pese a ser el territorio de mayor extensión y más poblado del conjunto del país".

De su lado, Carmen Castilla ha afirmado "alto y claro" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha engañado y sigue engañando a los profesionales del SAS: Ni cumple las promesas de homologar las retribuciones con el resto del Estado, ni cumple los acuerdos de Carrera Profesional".

"Moreno ahora quiere obligar a los especialistas a ir de un centro a otro, de una provincia a otra por 62 euros/día. ¿Así quiere evitar que los médicos se vayan a la privada o a otras comunidades?", ha señalado la líder regional de UGT.

Castilla ha recordado que "han despedido" a 8.000 trabajadores de la sanidad: "No sabemos cómo están las listas de espera; cuando pase esta pandemia, tendremos otra, la de las enfermedades crónicas que no se han atendido, la de las bajas por salud mental que siguen aumentando y seguirán por las consecuencias del Covid-19".

"La pandemia no ha terminado, ha muerto mucha gente, tenemos que seguir con todas las precauciones posibles. No me creo cuando dicen que la incidencia acumulada (IA) baja porque no computan los test positivos que te haces en tu casa", ha señalado.

Mercado laboral y subida salarial

Carmen Castilla ha hecho un análisis de la situación económica andaluza y ha incidido en que "seguimos con un mercado laboral con temporalidad y precariedad". "Estamos satisfechos con la modificación acordada de la reforma laboral, aunque queden flecos, pero hay que poner en valor el diálogo social, los agentes sociales hemos sido muy responsables", ha señalado.

La secretaria general de UGT Andalucía ha insistido en su petición a los políticos para que apoyen la reforma laboral para "no ir en contra de las necesidades de las personas: hay sectores muy machacados". Asimismo, Castilla ha expresado su deseo de que en este 2022 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea de 1.000 euros mensuales. "Me gustaría que todos esos que opinaban que con la subida del SMI se iban a destruir miles de empleos, que ahora reconocieran que no hay ninguna hecatombe económica por ese incremento de 15 euros".