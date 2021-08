Silbon diseña y cede los uniformes de los alumnos del aula de Educación Especial del colegio Virgen del Carmen

Silbon ha dado un paso en favor de la educación inclusiva y ha puesto en marcha la campaña Los primeros de la clase. La firma cordobesa ha diseñado y producido los nuevos uniformes del colegio cordobés Virgen del Carmen y cederá gratuitamente la equipación escolar completa del próximo curso a todos los alumnos del aula de Educación Básica Especial (EBE).

De esta forma, la directiva de la marca ha mostrado su apoyo a la política integradora de este centro educativo y ha puesto de relieve "la importante apuesta del colegio cordobés por la inclusión en la enseñanza para crear un sistema en el que todos los alumnos puedan aprender juntos y en el que la diversidad de características, potencialidades y necesidades de cada uno de ellos sean elementos enriquecedores y no limitadores", ha señalado el director general y cofundador de Silbon, Pablo López.

Este aula promueve la inclusión, permanencia, tránsito y culminación en el sistema de enseñanza de los niños y niñas en condición de discapacidad. Para Silbon estos niños son sin duda los primeros de la clase "porque son niños que deben emplear más esfuerzo y voluntad, para los alumnos EBE lograr cualquier reto requiere emplear un extra de implicación".

Por ello, según López, "deberíamos valorarlos como extracapacitados en vez de discapacitados y darnos cuenta de la importancia de su integración para el desarrollo social y cognitivo de cada estudiante".

En la campaña que se acaba de presentar han participado como modelos cuatro niños alumnos del Colegio Virgen del Carmen; un niño y una niña de segundo de primaria y un niño y una niña del aula EBE. Un reportaje fotográfico que muestra distintas opciones de vestuario escolar y que ha dado como resultado "una experiencia muy interesante además de un material de calidad ya que los niños han mostrado posando ante la cámara la paciencia, naturalidad y disciplina de auténticos modelos profesionales", ha apuntado el fotógrafo de Silbon, Adrián Perea.

La producción de dichos uniformes se ha realizado al cien por cien en la península ibérica, entre España y Portugal, apostando por materiales de la máxima calidad, mezclando tejidos naturales como el algodón con fibras artificiales para darle a las prendas un equilibrio perfecto entre confortabilidad y durabilidad.

Con un patronaje actualizado, la firma cordobesa se ha inspirado para el diseño de la ropa escolar y deportiva en una estética retro british respetando la identidad del Colegio Virgen del Carmen y sus colores corporativos. Asimismo, todas las prendas llevan símbolos identificativos del colegio, y el sello de la marca Silbon con sus inconfundibles raquetas.

Igualmente y a pesar del esfuerzo de renovación y la sofisticación en los diseños, el Colegio Virgen del Carmen ha decidido no modificar el precio de venta al público y ha anunciado que los nuevos uniformes se pueden adquirir en el centro educativo, o bien on line, a través de su web (https://www.colegiovirgendelcarmen.com/) con recogida en la misma escuela, ya que por ahora no está habilitado el envío a domicilio.