La sequía y los cambios bruscos de temperaturas provocan cambios en el calendario de exposición al polen

La sequía y los cambios bruscos de temperatura que se han dado recientemente están provocando cambios en el mapa y el calendario de la exposición a polen que provoca alergias a las personas. A esta conclusión han llegado los estudios que realiza la Red Española de Aerobiología y que, en comparación con la realidad de hace décadas, han comprobado cómo en este año ya ha habido ejemplos de floraciones tardías, con mayor concentración de polen en menos tiempo y, con ello, una mayor exposición para las personas.

La catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba e integrante de la Red Españoa de Aerobioogía, Carmen Galán, ha explicado cómo los estudios realizado directamente en campo sobre la presencia de polen en el aire muestran las tendencias que se está dando “con el reciente cambio del clima”.

“En nuestros estudios comparamos el comportamiento de las pantas con respecto al clima”, ha señalado para expicar cómo las especies arbóreas responden de manera más directa a os cambios en las temperaturas y las especies herbáceas a a disponibilidad de agua.

Teniendo esto en cuenta, ya se han comprobado eventos relevantes que han afectado a la exposición al polen. El ejemplo más reciente ha sido cómo a bajada brusca de temperaturas ocurrida en febrero “ha hecho que las tuyas y los cipreses retrasasen su floración”. Ha sido más tardía, en vez de producirse durante todo el mes de febrero, ha ocurrido a finales de ese mes y en marzo, y ya está finalizando. Ese cambio en el calendario ha traído como consecuencia que, “ha sido en un periodo muy corto cuando el ciprés ha tenido la posibilidad de emitir todo su polen a la atmósfera”.

Y ello ha traido como consecuencia que el servicio de Alergología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, haya registrado una entrada un 30% mayor de pacientes con síntomas de alergia. La jefa de este servicio, Carmen Moreno, explica que “ha sido inusitada, no todos los años veíamos un pico tan bien definido” de personas afectadas por alergia a este polen en un menor periodo de tiempo. “Los datos aerobiólogos nos han dicho que coincidía con la polinización del ciprés, que este año ha tenido una relevancia no vista hasta ahora. Es una novedad para nosotros”, destaca.

Así, pendientes de los cambios del clima, la Red de Aerobiología registra actualmente en Córdoba la floración de los plátanos de sombra, mientras se registran temperaturas más elevadas de lo habitual en un mes de marzo: “Es una floración completamente explosiva, con picos muy claros, y finaliza en un corto periodo de tiempo”. Este polen también se ha visto afectado por los cambios en el tiempo: “Ha habido retraso, está esta semana y continuará la siguiente. No durará mucho más en abril”, apunta Galán. Esta especie, como el ciprés, son arbóreas y se han visto condicionadas por los cambios bruscos en las temperaturas.

Pero también ha habido “concentraciones más elevadas este año” de las urticáceas, especies herbáceas que, “con un mínimo de humedad florecen y emiten grandes cantidades de polen”.

La lluvia, clave para gramíneas y olivo

La estación de la primavera acaba de empezar, pero ya se vislumbra cómo será con respecto a la presencia de pólenes de especies que se dan en esta época. “La duda ahora es qué pasará en plena primavera con el olivo y las gramíneas”, advierte Galán.

“Los datos de otros años nos dicen que con una tendencia de falta de agua hace que la floración se retrase” en las gramíneas, de las que “ya hay concentraciones pero no tan elevadas”. “Puede haber un retraso, esperando a la lluvia”, si bien parece que “la intensidad de a polinización no será tan elevada si no hay lluvia” para las gramíneas.

Por su parte, el olivo suele florecer desde mediados de abril a mayo e incluso junio. Pero puede verse afectado también por las condiciones climáticas: “No tiene por qué retrasarse, pero la falta de agua puede hacer que la floración baje”. Y se vovería a repetir una mayor exposición: un menor tiempo de floración para que todo el polen se concentre en el aire. “Tenemos que estar muy pendientes de las condiciones meteorológicas”.

La Red Española de Aerobiología cuenta con información sobre la evolución del polen en el aire de las distintas especies, además de la app Polen REA para acceder a los datos actualizados.