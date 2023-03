Detectan que personas alérgicas al polen desarrollan también alergias a alimentos vegetales

La alergia al polen puede mantenerse en síntomas leves o bien progresar a enfermedades más serias como es el asma. Pero ahora también se está comprobando que personas alérgicas al polen están desarrollando alergias a alimentos vegetales.

No se trata directamente de frutos o alimentos vegetales vinculados a la especie cuyo polen provoca la alergia, sino que la relación se establece porque el polen y el alimento compartan la misma familia de proteínas, según ha explicado la jefa del servicio de Alergología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Carmen Moreno.

“La alergia al polen puede progresar también desarrollando alergias a alimentos vegetales, al tomar ensaladas, frutas u otros alimentos frescos”, apunta la experta. “Existen proteínas que son ingredientes alergénicos comunes o parecidas al polen. Esta es una manera de avanzar la enfermedad y sobreexpresarse”, advierte.

Este fenómeno, que se encuentra en estudio aún y para el que será necesario comprobar cómo está afectando a miles de personas alérgicas al polen y a alimentos en distintas partes del mundo, ya se está dando en España y otras partes de Europa.

Moreno cuenta cómo se ha comprobado, por ejemplo en Córdoba, cómo pacientes alérgicos al olivo desarrollan alergia a comer melocotón, “tienen proteínas de la misma familia”. “Los escandinavos que tienen alergia al polen de abedul, están desarrollando alergia a la manzana. En Cataluña, alérgicos al polen del plátano de sombra, son alérgicos a la lechuga”.

“Raro es que no haya un alérgico al polen detrás de un alérgico adulto a alimentos vegetales”, expone esta experta, para señalar cómo se está comprobando la progresión de las alergias y su relación entre el polen y los alimentos vegetales.

Esta realidad que ya se ha constatado con casos, necesita de estudios “en muchos sitios y muchos años”, dice Moreno, sobre “una variabilidad muy grande” de este desarrollo de enfermedad en distintos puntos del mundo, con distintas condiciones de exposición a especies vegetales y alimentación con distintos productos. Pero, advierte de que ya es un hecho: “Obviamente es un fenómeno que está ocurriendo”.

Moreno recuerda que las enfermedades alérgicas “son enfermedades de gente rica y el mundo desarrollado (...) Aquí nos desparasitamos, nos vacunamos, y acabamos teniendo sistema inmune ocioso, podemos decir”.

“Las alergias son una reacción excesiva ante un elemento no nocivo”, aclara y recuerda que se dan en individuos genéticamente predispuestos y en determinadas condiciones ambientales, donde hay mucho polen y se favorece que interactúe con el hábitat humano“. Actualmente, entre hay un 20-25% de personas alérgicas al polen en el mundo y se espera que, en el mundo desarrollado, esta cifra llegue al 50%.

Moreno ha expuesto la evolución de las entradas de pacientes con alergias al Hospital Reina Sofía en esta temporada, donde el polen de ciprés ha supuesto un aumento del 30% de pacientes, algo “inusitado” y que se ha debido a la concentración de este poen en un menor periodo de tiempo debido a las condiciones climáticas de cambio brusco de temperatura.

Asimismo, se ha referido a cómo la alergia al polen de olivo es la más relevante en Córdoba -“es un polen muy abundante, por cantidad de hectáreas y por lo productivo que son esos olivos”-, aunque también hay otros pólenes “importantes y van teniendo presencia diferente en función del cambio climático y nuestros modos de vida: cuanto mas corto sea el invierno, más tiempo pasaremos al aire libre y ahí mas polen vamos a inhalar”, apunta sobre la exposición al polen.

La experta de Reina Sofía ha aconsejado que las personas diagnosticadas como alérgicas sigan las indicaciones de su informe médico, no se automediquen y acudan a su médico de referencia. Y si el problema aumenta en intensidad, en duración o en nuevos síntomas cada año, deben solicitar cita con el especiaista en Alergología para un diagnóstico específico.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!