Seguimiento masivo de los trabajadores de Caixabank en la huelga convocada contra el ERE

La Plataforma de Unidad Sindical, conformada por todos los sindicatos con representación en CaixaBank, ha llevado a cabo este martes una jornada histórica de huelga que ha tenido un seguimiento masivo por parte de la plantilla, como muestra de rechazo a la postura "inflexible" -según señalan en un comunicado- de la dirección en la negociación del ERE. La entidad sigue manteniendo la forzosidad en las salidas propuestas, manteniendo su intención de destruir 8.291 empleos. Así, los sindicatos aseguran que no es real la disminución de afectados anunciada por la dirección, ya que saldrían de la matriz despedidos a empresas filiales, por lo que serían “despidos encubiertos”.

En la concentración realizada junto a la sede de entidad financiera del Bulevar del Gran Capitán, María del Carmen Carrillo, delegada de UGT en CaixaBank, calificó el ERE de “salvaje y vergonzoso, porque estamos en una entidad que está ganando dinero, que en el primer trimestre ha ganado 4.786 millones de euros, y que no puede esconderse en la digitalización porque existe un entorno rural y urbano que necesita del servicio al cliente”. Así, Carrillo recordó que “cuando más difícil ha sido estar, la plantilla ha estado, de ahí los beneficios”.

Por su parte, la secretaria de la Sección Sindical de CCOO en CaixaBank, Paqui Medina, explicó que “estamos secundando una huelga histórica en nuestra entidad, en respuesta a un ERE salvaje también histórico en el sector financiero” y “porque la negociación está estancada”. Por ello, “exigimos que se retire la “forzosidad” en todo el proceso de negociación, que retiren el artículo 41 que modifica sustancialmente nuestras condiciones laborales machando acuerdos que ya se han firmado y queremos también una homologación justa con respeto a la plantilla que ha sido esencial en la pandemia”, remarcó Medina.

En este sentido, Carrillo señaló que “quieren adelantar entre 5 y 10 años este proceso de digitalización, aprovechando la pandemia y los ERE firmados en otras entidades como BBVA y el Banco Santander”, y aseguró que “si alguna vez no se da el mejor servicio al cliente es por la entidad, ellos quieren que el cliente perciba que no se le va a dar esa atención y no estamos dispuestos a que, después de todos los esfuerzos, se nos culpe a los trabajadores y las trabajadoras”.

Finalmente, Medina quien recordó que “nosotros hemos estado en el peor momento de pandemia sin mascarilla atendiendo al público, a pie de oficina, atendiendo a los particulares, a los pensionistas, haciendo moratorias, hemos estado haciendo llegar los ICO a profesionales y empresas y hoy nos pagan con un ERE barato, un ERE salvaje. Ningún algoritmo vale más que una persona y por eso estamos aquí”.